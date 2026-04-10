LIBROS
Martín Pallín presenta en Santiago su nuevo libro acompañado por Antón Losada
El magistrado emérito del Tribunal Supremo y el analista van a compartir mesa de coloquio en el Hotel Eurostars Araguaney
El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín presenta en Santiago un libro titulado "Visto para sentencia: Jueces e ideología en la Justicia española", lanzado por la editorial Siglo XXI de España.
Con Antón Losada
El acto de presentación en Compostela del nuevo libro del magistrado Martín Pallín tendrá lugar en el Salón Rahid del Hotel Eurostars Araguaney (Alfredo Brañas, 5), a las 19 horas, ese jueves 16 de abril, con la participación del profesor universitario y analista político gallego Antón Losada.
Es una cita organizada por la Fundación Araguaney – Puente de Culturas, un evento de entrada libre hasta completar aforo, pero es indispensable confirmar la asistencia a través del correo electrónico info@fundacionaraguaney.org.
Una trayectoria comprometida con los derechos humanos
José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936), magistrado emérito de la Sala del Penal del Tribunal Supremo y fiscal de carrera, "destaca a lo largo de su trayectoria por su defensa de los derechos humanos, la independencia judicial y las garantías constitucionales", señala la entidad organizadora.
Martín Pallín fue presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, de la Unión Progresista de Fiscales y portavoz de Jueces para la Democracia, además de formar parte del Comité de Bioética de España y de la Comisión Internacional de Juristas. Participó además en misiones internacionales y en el Tribunal Russell sobre Palestina.
Y fue distinguido con el Premio Jurista del Año (1996) y con el Alfonso Carlos Comí (2019), entre otros reconocimientos. Autor de numerosas obras jurídicas, sus trabajos abordan cuestiones como el derecho penal, la justicia universal, la memoria histórica y los límites del poder punitivo del Estado.
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