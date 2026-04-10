La compostelana Nerea Barros protagoniza 'La Nena', la violenta conclusión de 'La novia gitana' que se estrena este domingo

'La Nena' llega este domingo, 12 de abril, a Atresplayer y Disney+, el desenlace de la trilogía basada en la saga de Carmen Mola 'La novia gitana'. La novela aborda sin tapujos temas tan duros como los abusos sexuales y las torturas perpetrados forma sistemática y su adaptación, compuesta de ocho capítulos que se estrenarán semanalmente, no evita tampoco la violencia, si bien "la realidad siempre está por encima de la ficción", tal y como avisa su protagonista, Nerea Barros (Santiago de Compostela, 1981).

"De hecho, por eso hay mucha gente que le cuesta mucho ver la serie, porque ves que es una ficción, pero en el fondo es tan real...", reflexiona la actriz en un encuentro con los medios celebrado durante el Festival de Málaga, en el que se encontraba Europa Press.

La intérprete adelanta que en la nueva tanda de episodios "se habla de la 'deep web'", algo que ella no sabía ni lo que era. "Yo pensaba que era un fantasma, que no era cierto, que era de coña. Y existe", señala, apuntando en todo caso que "hay torturas al ladito nuestra continuamente", sin necesidad de entrar en esa parte oculta de Internet. En este sentido, Barros recuerda "el caso Marta del Castillo, todos los casos que ha habido en este país y todo lo que está de trasfondo por debajo de todo ese entramado y que ya lo tocó 'La isla mínima' en su momento".

En 'La Nena' un personaje que cobra especial importancia es el encarnado por Lucía Martín Abello. Y es que Chesca, aunque no recuerda bien lo que vivió a manos de la organización, está marcada (tanto corporal como mentalmente) por el encierro sufrido y, convirtiéndose en "una heroína de acción, un Kill Bill", según señala el director de la ficción, Paco Cabezas, elige el camino de la venganza.

"Odio decirlo como hombre hetero blanco, pero es un personaje femenino muy fuerte que se toma la justicia por su mano", indica el realizador, admitiendo que la serie tiene cierto componente de "placer culpable", con la víctima castigando a sus agresores. "¿Quién no querría ver una serie en la que podrías torturar y triturar a Jeffrey Epstein?", sugiere.

"Más allá de la broma", expone Cabezas, remarcando que "obviamente no se puede bromear porque el abuso es terrible y siempre tenemos que estar al lado de las víctimas", considera que la forma en que se trata el tema puede resultar "liberadora".

Una chesca diferente a los libros

El personaje de Martín Abello en la serie no es exactamente igual al del libro y la intérprete la considera más empoderada. "Yo creo que Carmen Mola tenía como muy claro la línea por la que iban a transitar en los tres libros. Y para mí, tenían algo muy marcado, sobre todo con los personajes femeninos, que nos podía resultar menos atractivo", expone. Asimismo, la actriz reivindica la importancia de "plasmar el ideal que a nivel social tanto estamos reclamando las mujeres o tanto estamos proyectando".

"¿Puede tener que ver con el empoderamiento? Puede tener que ver", admite la intérprete, apuntando que también está muy relacionado con "llevar a cabo en un proyecto audiovisual algo que tantas mujeres esperan o les gustaría hacer". "Con Chesca, en ningún momento estaba pensando en un personaje único. Yo me he llevado a muchas mujeres conmigo desde el principio al final del trabajo", revela.

Antes de los archivos de Epstein estuvo Alcàsser

Hablando del trasfondo argumental de la serie y si recuerda en algo a casos reales, Martín Abello señala que con Epstein "la gente se está llevando las manos a la cabeza". "Hay mucho asombro porque se están haciendo como muchas cortinas de humo a nivel mediático, político, social, geoestratégico, para que no se hable de este gran melón", observa.

No obstante, considera que esto no es nada nuevo, mencionando por ejemplo "bombas de humo" cuando "han salido a la luz abusos a menores" a nivel eclesiástico y cómo algunos de sus responsables no eran destituidos.

Por su lado, Cabezas expone que antes de los archivos de Epstein estuvo Alcàsser, un caso "con un elemento por debajo" bastante duro y que tiene que ver también con lo tratado en 'La Nena'.

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'La Nena' cuenta con 8 episodios de 50 minutos de duración que se podrán ver en atresplayer, atresplayer Internacional y Disney+ (como parte del acuerdo alcanzado por ambas plataformas en septiembre). En cuanto al elenco, aparte de con Barros y Martín Abello, la serie cuenta también con el regreso de Ignacio Montes, Mona Martínez, Vicente Romero, Francesc Garrido, Ginés García Millán, Daniel Ibáñez, Nuria González, Óscar de la Fuente, Carmen Prada, Roberto Álamo y Carlos Cabra. Además, se unen al reparto Eduardo Casanova, Raúl Sanz, Pepe Sevilla, Santi Prego y Daniel Freire, entre otros.