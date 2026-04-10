Noemí Morte, directora del Imelga: "No somos conscientes de los efectos del alcohol ni de la vulnerabilidad que genera"

Las tres universidades gallegas, a través de sus oficinas de igualdad, desarrollaron este jueves una jornada en línea sobre sumisión química y violencias sexuales. Uno de los relatorios corrió a cargo de la directora del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), Noemí Morte Tamayo, quien habló sobre la interpretación judicial y médico‑legal de los tóxicos y la violencia sexual.

Morte Tamayo destacó la importancia de este tipo de iniciativas como espacios de divulgación y concienciación de esta problemática al personal universitario. “Agradezco que me hayan invitado, porque los institutos de medicina legal, y en concreto el Imelga, contamos con años de datos y experiencia en la asistencia a víctimas de este tipo de violencias”, pronuncia en conversación con EL CORREO GALLEGO.

La experta subrayó que en todas las áreas sanitarias hay disponible un médico forense 24 horas, 7 días a la semana y 365 días al año, lo que garantiza atención inmediata: “La idea es que esto tenga la relevancia y utilidad social que debería tener, y se puede trasladar a la población general a través de este tipo de actividades”, reiteró.

En relación con la violencia sexual, Morte Tamayo explicó que la sumisión química no se limita únicamente a drogas de diseño o sustancias ilegales. "Hay un tóxico que provoca los mismos efectos, se trata del alcohol, pero al estar tan normalizado su consumo en contextos de ocio o en relaciones interpersonales, a veces no somos conscientes de sus efectos ni de la vulnerabilidad que genera”, pronuncia.

La coordinación entre el Imelga y el Sergas

Además, enfatizó la coordinación con el sistema sanitario para garantizar una asistencia integral. “Todas las víctimas que acuden a un hospital, si quieren interponer denuncia, las vamos a asistir desde el primer momento. Y si no denuncian inmediatamente, trabajamos con el Sergas para que los médicos estén formados y puedan trasladarnos la información necesaria cuando la víctima decida denunciar, garantizando sus derechos y las garantías procesales”, apunta.

Finalmente, Morte Tamayo resaltó el objetivo principal del Imelga en este ámbito. “Buscamos obtener los mejores resultados para que las personas responsables de estas actuaciones puedan ser juzgadas. Recogemos las pruebas necesarias y trasladamos al juez una opinión técnica y científica suficiente para exigir responsabilidad a los culpables”, resumió.

Otros asuntos tratados en la jornada interuniversitaria

Por otra parte, la coordinadora y asesora legal del Centro de Crisis de Santiago, Mariana Novo Gómez, explicó la intervención que se lleva a cabo desde los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual.

El enfoque legal de la violencia sexual facilitada por drogas y la violencia sexual basada en imágenes e inteligencia artificial fueron otros temas que abordaron Sònia Ricondo García, del departamento legal de Noctàmbul@s, y Elisa García Mingo y Jacinto Gutiérrez Lorca, del proyecto UCM DIVISAR, respectivamente.

Esta formación está financiada con fondos del Pacto Estatal contra la Violencia de Género, con el objetivo de sensibilizar y ofrecer herramientas para el análisis, la sensibilización y la acción ante estas situaciones, con la participación de expertos de diversos ámbitos.