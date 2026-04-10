O Colexio Peleteiro recoñece os traballos en galego de doce estudantes: "Seguide escribindo e cuestionando o mundo"
Os galardoados, nas modalidades de poesía e narración da edición número 54, leron anacos da súa obra ante os asistentes
O Colexio M. Peleteiro acolleu este xoves entrega dos Premios Literarios Minerva, na súa edición número 54. No salón de actos déronse cita autoridades, membros directivos do colexio e da organización do certame, os galardoados, familiares, unha representación dos centros educativos premiados e alumnos do Colexio Peleteiro. O acto estivo presentado por unha estudante de 2º de Bacharelato, Marta Arce, quen deu a benvida e dirixiu a entrega de premios.
O mantedor desta edición foi Armando Requeixo, secretario científico no Centro Ramón Piñeiro para a investigación en Humanidades, profesor da USC, investigador e crítico literario; ademais de presidente dos Minerva na modalidade de Narración nos últimos anos. “Temos con nós a un referente totalmente imprescindible para comprender e gozar da nosa literatura, unha persoa cun inesgotable entusiasmo e paixón pola análise e difusión da literatura galega”, dixo a presentadora sobre Armando, e engadiu que é “responsable directo da visibilización de autores e autoras, obras, tendencias e proxectos que forman parte da nosa riqueza literaria, en moitos casos tamén xa do noso canon”.
Armando Requeixo leva xa 26 anos formando parte do xurado deste certame literario, coincidiu con Avelino Abuín de Tembra (o seu fundador). Lembrou estes primeiros anos, agradeceu a organización o recoñecemento de ser mantedor e dixo que se sentía “un espectador privilexiado da gran historia dos Premios Minerva, participando incluso nos actos e na elaboración do libro polo 50 aniversario”. E rematou dicindo: “Ogallá sexades auténtica materia da que están feitos os nosos soños: a literatura”.
6 premios en Poesía e 6 en Narración
A continuación, os rapaces galardoados, que foron en total 12 de distintos colexios e institutos de toda Galicia (6 premios en Poesía e 6 en Narración), foron subindo ao estrado para recoller o seu diploma, premio económico e a medalla conmemorativa do certame. Ademais, tiveron a oportunidade de amosar anacos da súa obra, cada un deles leu un pequeno fragmento elixido previamente, logo do que recibiron o recoñecemento do público.
A concelleira de Deportes e Relacións Veciñais, Pilar Lueiro, clausurou o acto e dixo que era un orgullo facelo diante de xente benquerida, de alumnado, mestres e persoas da literatura. “Os Premios convertéronse en institución imprescindible das nosas letras. Segue sendo o berce onde floreceron Darío Xohán Cabana, Suso de Toro...”, e fixo fincapé no galego como unha lingua de futuro, “un idioma moderno e poderoso, ferramenta viva nas vosas mans”. Tamén felicitou aos profesores que axudaron aos rapaces e que están detrás de cada poema e narración. Dixo que Santiago é capital da cultura e da palabra e por último, “parabéns aos premiados: seguide escribindo e cuestionando o mundo, e seguide soñando en galego porque Galiza precisa seguir escoitando a vosa voz”.
- La previsión del ministro de Transportes sobre la apertura total de la autovía A-54 entre Santiago y Lugo: 'Próximamente
- El 'Mercado da arte' aterriza en Área Central: más de 80 artistas, música en directo y piezas únicas este fin de semana
- Adiós a Bruno Hache, el compostelano vinculado al sector del café que deja huella por su cercanía y vitalidad
- Santiago adjudica por más de 300.000 euros el mantenimiento del pavimento del casco histórico
- Las tres grandes orquestas de Galicia, juntas en un pueblo de menos de 200 vecinos cerca de Santiago
- Abren las becas para educación no obligatoria de las que se benefician 54.000 gallegos: plazos, cuantía y cómo solicitarlas
- 45 años en la pista: el último titán de las discotecas rurales que resiste en Touro
- El bocadillo que triunfa en Santiago y compite por ser el mejor de España