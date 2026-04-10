Crujeiras asume el rectorado de la USC: “Traballarei para que sexamos a institución de máxima excelencia académica”

Rosa Crujeiras tomó posesión este viernes como la primera mujer rectora de la Universidade de Santiago de Compostela y de Galicia. Lo hizo en un multitudinario acto celebrado en el Salón Nobre do Colexio de Fonseca, que contó con una destacada presencia de autoridades académicas, políticas, civiles y eclesiásticas; incluyendo a exrectores de la USC y a las otras tres candidatas a rectora. Presidido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el acto fue abierto por el rector saliente, Antonio López, quien inició su intervención felicitando a la nueva rectora y pidiendo a la comunidad universitaria “que lle brinde, cando menos, o mesmo apoio que eu sentín ao longo deste período que hoxe remata”.

En su discurso de despedida, López defendió el papel de la universidad pública y del sistema universitario gallego, así como el papel de la Universidade de Santiago, a la que puso en valor por su labor docente y formativa.

Destacó una oferta académica que se “adapta ás novas realidades”, con un incremento del estudiantado de primera matrícula del 11% (y del 40% en el campus de Lugo) en los últimos ocho años. Asimismo, subrayó la solvencia económica y la gestión “rigorosa” de los recursos, que han permitido impulsar proyectos como la construcción de la Facultad de Farmacia o reforzar la proyección internacional de la institución a través de su participación en iniciativas como EuniWell.

El rector saliente señaló además que tanto la toma de posesión como el traspaso de poderes han sido, “aínda que con sentimentos diferentes, dos máis felices que lembro”, y expresó su deseo de regresar a la docencia en el ámbito del Derecho, donde aseguró que lo hace “con moitas ganas”.

Cooperación y financiación "axeitada"

Tras el traspaso del bastón de mando, Rosa Crujeiras asumió el cargo con una intervención en la que reconoció la “plena consciencia da responsabilidade e do privilexio” que supone dirigir la USC, una institución desde la que apuesta por garantizar “unha experiencia formativa e persoal integral e transformadora”.

En su discurso, defendió de manera explícita el feminismo, los derechos humanos, la dignidad de las personas y los valores democráticos como “principio irrenunciable da nosa acción e da formación que promovemos desde as nosas aulas”.

De cara a los próximos seis años de mandato, Crujeiras apostó por reforzar la cooperación “activa” dentro del Sistema Universitario de Galicia y reclamó una financiación “axeitada, suficiente e sostible” que permita consolidar el papel de la institución.

La toma de posesión de Rosa Crujeiras como rectora de la USC en imágenes / Antonio Hernández

"A institución de máxima excelencia"

La nueva rectora también quiso agradecer el trabajo de las candidatas que concurrieron al proceso electoral, así como el de las personas que las acompañaron a lo largo de este “longo camiño”, con una mención especial a su equipo de gobierno.

“Traballarei para que a Universidade de Santiago sexa a institución pública e galega de máxima excelencia académica, debidamente feminista e inclusiva, e que manteña o seu firme compromiso co país ao que pertence e ao que serve”, concluyó Crujeiras, cerrando su intervención con un prolongado aplauso del auditorio.

El acto de toma de posesión continuó posteriormente con el nombramiento de la secretaria xeral da Universidade y de los vicerrectores y vicerrectoras para finalizar con la intervención de Alfonso Rueda.

El presidente de la Xunta mostró su confianza de cara a que en esta nueva etapa continúe “a colaboración e lealdade” con la Xunta y asimismo con las otras dos universidades públicas gallegas. Además de dar las gracias al equipo saliente y a los que entran, deseó “moita sorte” a la nueva rectora: “Estás empezando a facer historia nunha institución con máis de 500 anos de historia”, concluyó.

Tras dos golpes en la mesa el acto concluyó con todos los asistentes en pie para escuchar la interpretación del Himno de Galicia.