Santiago inclúe no Rexistro de Soares un novo edificio en estado de ruína valorado en máis de 60.000 euros
Trátase dun inmoble que se localiza na rúa da Caramoniña e que, segundo o Concello, non cumpriu co «deber de conservación e rehabilitación»
O Concello de Santiago comunicou este xoves que vén de iniciar o procedemento de inclusión dun novo inmoble no Rexistro de Soares. Trátase dun edificio en ruínas situado no número 1 da Caramoniña, no ámbito do Plan especial da cidade histórica. A resolución pola que se declara incumprido o deber de conservación e rehabilitación e se incoa o procedemento de inclusión no Rexistro de Soares foi publicada no taboleiro de anuncios do Concello e no Boletín Oficial do Estado (BOE).
O concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, declarou o estado de ruína do inmoble no outono de 2023 e o arquitecto municipal propuxo a súa inclusión no Rexistro de Soares. Ademais, realizou unha valoración económica para saída a poxa pública de 64.561 euros.
O informe técnico indica que «non se fixo ningunha actuación para reverter o estado da edificación e segue en situación de ruína» e sinala que «o edificio permaneceu abandonado durante os últimos 14 anos».
Tras a declaración de ruína a propiedade «nada fixo por cumprir co deber de rehabilitalo e dedicalo a un uso compatible coa normativa urbanística», sinalan dende Raxoi, e, incumpridos os deberes legais, procede a súa inclusión no Rexistro de Soares de acordo co establecido no artigo 137 da Lei do solo de Galicia.
