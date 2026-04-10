"Hablar de heridas como el suicidio ayuda a sanar"

¿A qué va a 'Mirar de frente' el lector en su libro?

Fundamentalmente a la salud mental porque es un libro que se basa en mi historia personal. Yo me intenté suicidar a los 21 años tras una agresión sexual y, cuando fui madre, me di cuenta de que todo eso seguía ahí dentro y de que tenía que sacarlo. El libro es el resultado de tres años de entrevistas y de un proceso que me ayudó a sanar y a darme cuenta de que como periodistas también tenemos la obligación de contar que hay suicidios, que es algo que se ha dejado de contar muchas veces por un posible efecto llamada, cuando no es así.

¿Por miedo al efecto llamada y porque sigue siendo un tabú?

Sí, pero es que no es verdad lo del efecto llamada y, además, cuando las cosas se hablan, sanan, y no es cierto que porque hables más del suicidio se vaya a convertir en una moda. Hay que visibilizar el problema, al igual que se está haciendo con la salud mental, con el cáncer, sobre los que antes había un estigma, sobre todo porque el suicidio es la mayor causa de mortalidad de nuestros jóvenes en el mundo, y Galicia es de las comunidades con más incidencia. Y esa es una de las razones que más me motivó.

Un libro pensado para los jóvenes

¿Le motivó intentar ayudar a esa gente joven en una situación similar?

Sí, el libro tiene pocas páginas porque se hizo pensando en los jóvenes y adolescentes, que el libro les pueda ayudar a entender que hay más gente que pasa por lo que están pasando ellos y que se puede salir. En tres años recogí mucha documentación, pero la idea es que los cinco casos que se publican sirvan de ayuda.

Alicia Orriols, flanqueada por Carmen Pomar y Eva López Barrio en la Facultad de Filosofía de la Universidade de Santiago. / Cedida

No es por tanto un libro autobiográfico...

No, es verdad que los tres primeros capítulos lo son, en ellos cuento con mucho más detalle que el resto de historias la mía propia, y después seleccioné cinco temas con casos reales de personas que se intentaron suicidar o lo hicieron, ya sea por bullying, trastorno alimentario, abusos sexuales o alcoholismo. Historias con las que se habla de problemas que están ahí, y por eso se llama Mirar de frente a una realidad que estamos callando. Existe y hay que hablarlo porque al final el que intenta suicidarse siempre tiene esa sensación de culpa, y hay que poder hablarlo.

"Para mí ya es un privilegio poder contarlo, por seguir aquí porque pensaba que no merecía la pena seguir viviendo, y porque soy una prueba de que de ese pensamiento negativo también se sale" Alicia Orriols — Autora de 'Mirar de frente'

¿Y no le da reparo haberse expuesto tanto?

Realmente mi historia es la más cruda, pero al final creo que este libro era una deuda que tenía conmigo y que me debía ese perdón. Además, como periodista me debía contarlo. Es verdad que me expongo mucho y que a veces en coloquios o en alguna intervención se me remueve todo, pero si ayuda a gente, ya me compensa. Para mí ya es un privilegio poder contarlo, primero por seguir aquí porque pensaba que no merecía la pena seguir viviendo y soy una prueba de que de ese pensamiento negativo también se sale. Si yo fuera hoy la Alicia de hace 21 años y hubiera leído este libro, seguramente me plantearía cosas que entonces no hice, porque lo que viene a decir es que no estás solo ni loco.

Favorecer la comunicación

¿Cómo se puede ayudar desde fuera?

El libro incluye un concepto importante sobre el que queremos que la sociedad y también desde los medios se fomente la idea de personas brújula en torno a las que tiene que pivotar que se favorezca la comunicación, personas que con una escucha activa y una actitud positiva te pueden salvar de un intento de suicidio o te pueden ayudar con una depresión porque la gente sana hablando, a veces poder compartir lo que te está angustiando sana más que ninguna otra cosa. Al final, un terapeuta o un psicólogo es básicamente una persona que te escucha, aunque luego te aporte unas herramientas.

¿Qué acogida está teniendo?

Muy positiva, me trasladan que se emocionan mucho al leerlo, pero es que al final es algo que nos toca la fibra a todo el mundo porque siempre hay alguien cercano que ha sufrido bullying o que ha sido acosado, y en las charlas que estamos haciendo la gente se abre mucho. Hay quien incluso habla por primera vez de lo que le ha sucedido y decide hacerlo en público. Son pasos que, aunque parecen pequeños, son muy grandes.

¿En charlas como la de este jueves en la Facultad de Filosofía?

La charla en Filosofía surgió en parte por iniciativa de la otra ponente, Carmen Pomar, que está muy interesada en el tema, y también a través de la Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da USC (Alumni), puesto que yo también fui estudiante en la Universidade de Santiago (USC). El libro se enmarca en un proyecto de la Fundación Lingoreta de Vigo con la que yo colaboro para visibilizar el tema en colegios y en espacios públicos, y este encuentro en Santiago también es una forma de hacerlo a través del diálogo entre ambas sobre salud mental.