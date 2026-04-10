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MÚSICA

Vídeo de Ortiga y Kike Varela en la Cidade da Cultura: estrenan "Carmiña Carmela" con el grupo de baile OCT Ultreia

Los músicos compostelanos unen fuerzas en un tema conjunto llamado "Carmiña Carmela", su versión de un tema popular gallego

Planos del vídeo de Ortiga y Kike Varela grabado en Santiago.

Planos del vídeo de Ortiga y Kike Varela grabado en Santiago. / Lorenzo Egueruela

Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

Ortiga y Kike Varela acaban de estrenar el vídeo de "Carmiña Carmela". Los músicos compostelanos unen fuerzas en un tema conjunto llamado "Carmiña Carmela", su versión de un tema popular gallego que apoyan con un clip en Youtube grabado en uno de los sitios emblemáticos de Santiago.

Bailadoras: Catuxa Carnota, Antia Barona y Lucia Ferreiro

Este tema de Ortiga cuenta con el DJ Kike Varela para darle otro aire. El vídeo tiene la dirección creativa de Lara Caeiro y del propio Ortiga (la mitad del grupo Boyanka Kostova) con la presencia además del grupo de baile OCT Ultreia (con Gustavo Couto) y el baile de Catuxa Carnota, Antia Barona y Lucia Ferreiro.

La dirección de producción del vídeo de este cover de "Carmela carmiña" es de Luchiño, el montaje de Lorenzo Negueruela, el arte y vestuario de Lara Caeiro, los arreglos y master: de Borja Iglesias, la grabación de voces de Hevi (en Laboratorio Soyuz), y todo ello editados desde la discográfica: Influx Music Hub & Raso Estudio.

Precedente

Es lógico que Ortiga llamase para ese tema al dj compostelano Kike Varela (Santiago, 1996) porque en 2025 arrasó en redes con 'Micaela', tema con Ferriñas Bravas, grupo de pandereteiras de la Asociación Cultural Folclórica (ACF) O Fiadeiro, de Vigo, otro ejemplo de nexo entre la tradición musical gallega y el techno.

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El músico y productor de Santiago, que fue parte del festival O Son do Camiño de 2024, va en la senda de la exitosa línea que marca Baiuca, dándole a sus mezclas y colaboraciones un espíritu de electrónica de baile.

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