En el aire la cita festiva de Conxo del día 18 ambientada en los ochenta y noventa

A una semana de la cita que llevaban meses organizando para celebrar el próximo sábado, 18 de abril, una jornada festiva en Santiago ambientada en los años ochenta y noventa, los integrantes de la comisión de fiestas del barrio de Conxo contienen la respiración en una angustiosa cuenta atrás, pendientes de si finalmente tendrán que suspender la convocatoria.

El motivo, la falta de un punto de luz que genere la iluminación necesaria en el Campo de Conxo. Y es que, según explica David Rozados en conversación con EL CORREO GALLEGO, "la concejala Pilar Lueiro nos ha dicho hoy que no nos concede el foco de luz que pedimos al Concello y que si lo precisamos, que lo paguemos con el dinero de la comisión de fiestas". Algo que, según su presidente, no tienen capacidad de poder asumir, con lo que "nos vemos en la incertidumbre de si vamos a tener que cancelar la fiesta porque no tenemos luz ni para hacer el enganche de la cantina ni tampoco para la orquesta".

Abandonarán la comisión

La preocupación es máxima entre los miembros de una comisión de fiestas al frente de la que se pusieron en otoño pasado con toda la ilusión, pero que "vamos a dejar, un año y no más, porque es que además si tenemos que suspender la cita del día 18, la fianza de mil euros que pagamos para reservar las actuaciones contratadas ya no la recuperamos", con el consiguiente perjuicio económico y un enorme disgusto al que añade para justificar ese abandono "todo el tema de la burocracia que hay que hacer con el Concello para cualquier cosa que queremos poner en marcha".

"El coste global es de cuatro mil euros sin contar con la mercancía, que por suerte aún no la habíamos pedido, porque serían otros tres mil" David Rozados — Presidente de la comisión de fiestas de Conxo

De momento, y antes de tirar la toalla definitivamente, Rozados señala que "estamos buscando opciones para ver quién nos puede ayudar por otra vía, para ver quién nos puede dejar un generador porque eso también tiene un coste y no es pequeño", con el que sí podría desarrollarse una fiesta cuya inversión total calcula que ascendería a "cuatro mil euros sin contar con la mercancía para la cantina, que por suerte aún no la habíamos pedido, porque eso serían otros tres mil euros más".

Cartel de la cita festiva del próximo 18 de abril en el barrio de Conxo, en Santiago. / Cedida

A la espera de saber si finalmente logran su objetivo y el cartel del día 18 sigue adelante, el presidente de una comisión de fiestas de la que también forman parte Dany Hernández como vicepresidente, Adrián Mallo como tesorero, Jimena Sodorini como secretaria y Pili Reboredo y Xavi Rozados como vocales, indica que "desde que empezamos en octubre, por ahora no hemos recibido nada del Concello; es más, solicitamos un pequeño escenario para el dúo que está programado, y se nos ha dicho que el dinero para las fiestas patronales de Conxo se había gastado en el carnaval, cuando es algo que no tiene nada que ver con nosotros".

Respuesta desde Raxoi

Fuentes de Raxoi consultadas por este periódico sobre el caso que denuncia la comisión de fiestas de Conxo explicaron que el Concello de Santiago mantiene la colaboración con las fiestas patronales de barrios y parroquias de Compostela, y remite a una información hecha pública a finales de marzo en la que se da cuenta de las líneas de apoyo, centradas en la contratación de actuaciones e instalaciones lúdicas y musicales.

Con una cuantía máxima de 1.250 euros para cada cita festiva, se indica que las solicitudes con respecto a un grupo o actuación deberán hacerse llegar mediante formulario, y con más de un mes antes de la fecha de celebración, quedando condicionada la contratación a la disponibilidad y el coste.

Concurso de disfraces de época y música

El cartel de la fiesta organizada por la comisión para el sábado de la próxima semana incluye música a cargo del dúo Takicardia y el dj Marcos Magán y MagicMusic, pero también una exposición de coches antiguos y un concurso de disfraces de época