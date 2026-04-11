Servizos nas parroquias
A alcaldesa afirma «o compromiso co rural» logo do comunicado de Ferusa
Sanmartín asegura que a federación recoñece «avances» ante «unha discriminación histórica» e pon en valor as liñas alimentadoras no bus urbano
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, reafirmou este venres o compromiso do goberno local co rural compostelán e defendeu o traballo feito para reverter o seu «indiscutible abandono histórico». Para a rexedora, o comunicado de Ferusa –Federación de Asociacións Veciñais do Rural de Santiago–, denunciando o déficit de servizos destas parroquias da capital galega «recoñece avances» na mellora de servizos coma o saneamento e o abastecemento.
«É lóxico que queiramos máis para o rural e, por suposto, para este goberno son tamén fundamentais outros servizos e unha atención global», defendeu a rexedora e mencionou como proba a «mudanza legal das condicións para construír novas vivendas nos ámbitos nos que se pode incrementar a poboación e asentala, coñecidos como ordenanza 6».
A alcaldesa puxo en valor as liñas alimentadoras do rural que contempla o novo contrato de transporte urbano e tamén o servizo de comedor dos colexios do rural. «Un modelo de transporte que vai chegar a todas as parroquias, algo que antes nin se chegara nin a formular».
Sanmartín afeoulle á edil Marta Abal (PSOE) as súas críticas logo do comunicado de Ferusa e recalcou que «parece que a concelleira esquece os anos que gobernaron», reivindicando que a desatención do rural santiagués é unha cuestión «que non comezou nestes tres anos que estamos no goberno».
A rexedora defende que o goberno bipartito está a cumprir o Pacto polo Rural e pon como mostra que estas parroquias «non están a perder poboación» mais recoñeceu que «hai moitas necesidades pendentes».
