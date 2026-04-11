Cáritas atiende a 90.000 personas en Galicia y advierte del aumento de la exclusión por la vivienda

Santiago ha sido este sábado el escenario del XVII Encuentro del Voluntariado de Cáritas en Galicia, una jornada que ha reunido a cerca de 400 personas voluntarias en el colegio La Salle y que ha concluido con una eucaristía en la Catedral, presidida por el arzobispo, monseñor Francisco José Prieto. El encuentro ha servido como espacio de reflexión, convivencia y compromiso en torno a los principales desafíos sociales de la comunidad autónoma, con especial atención al análisis del Informe FOESSA y a la realidad de la exclusión social en Galicia.

La jornada ha estado marcada por la intervención del médico internista y voluntario de Cáritas Juan Antonio Garrido, quien ha ofrecido una lectura global del informe, describiendo lo que ha definido como la “fotografía social” de Galicia. En su exposición se ha puesto de relieve que la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de exclusión social, con datos especialmente significativos como que uno de cada cuatro hogares presenta dificultades relacionadas con el acceso o mantenimiento de la vivienda, o que más de 78.000 hogares destinan un esfuerzo económico desproporcionado al pago del alquiler o la hipoteca, situándose en riesgo de pobreza severa.

El análisis también ha evidenciado que unas 160.000 personas viven en situación de vivienda insegura y cerca de 170.000 en condiciones inadecuadas, como el hacinamiento o la falta de habitabilidad. Esta realidad se ha visto agravada en los últimos años por el incremento sostenido de los precios, con subidas del 21 % en la vivienda y del 28 % en el alquiler desde 2018, lo que ha reducido de forma significativa la capacidad de las familias para sostener su autonomía y estabilidad.

A partir de este diagnóstico, el encuentro se ha articulado en varias mesas de trabajo en las que se han abordado cuestiones clave como la vivienda, el empleo y las rentas mínimas. En el ámbito laboral, se ha puesto en valor el trabajo de Cáritas en los procesos de inserción sociolaboral, a través de los cuales acompaña cada año a más de 5.100 personas, forma a más de 4.000 y facilita el acceso al empleo a más de un millar, consolidando así itinerarios personalizados de acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad.

En conjunto, la entidad acompaña en Galicia a cerca de 90.000 personas al año, una cifra que refleja la magnitud de las situaciones de fragilidad social existentes en la comunidad. Además, más de 25.000 personas son atendidas directamente en programas de acogida y asistencia, lo que incluye ámbitos como personas sin hogar, migrantes, mayores o mujeres en situación de exclusión, reforzando una intervención integral y sostenida en el tiempo.

El encuentro ha puesto también el acento en el papel fundamental del voluntariado como base de toda la acción de Cáritas. En Galicia, esta labor se articula a través de cinco Cáritas diocesanas y una amplia red de 468 Cáritas parroquiales, con presencia en 141 concellos y 571 puntos de atención. Todo ello es posible gracias al compromiso de más de 4.500 personas voluntarias, que constituyen el pilar esencial de la organización y permiten mantener una atención cercana y constante a quienes más lo necesitan.

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La jornada ha concluido en la Catedral de Santiago con una eucaristía que ha servido como cierre simbólico del encuentro y como expresión del compromiso comunitario y social que impulsa la labor de Cáritas en Galicia.