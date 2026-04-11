Comeza a tramitación para acceder aos programas de conciliación de verán en Santiago
Os nenos e nenas de entre 3 e 12 anos poden optar a unha praza en Compostela Concilia, Vacaludos ou nos Obradoiros das Escolas Infantís Municipais
L.R.
Co obxectivo de favorecer a conciliación das familias durante as vindeiras vacacións de verán, o Concello de Santiago, a través do Departamento de Educación, organiza os programas Compostela Concilia, Vacaludos e Obradoiros das Escolas Infantís Municipais (EIM). Para poder participar en calqueira dos tres, o único requisito é estar empadroado no Concello ou ben cursar estudos en centros de educación infantil e primaria desta cidade.
O programa Compostela Concilia desenvólvese en dous colexios de educación infantil e primaria (CEIP) e intercala actividades lúdicas, artísticas, deportivas, xogos e obradoiros dirixidas a nenos e nenas de 3 a 12 anos. Ofrécense seis quendas que van dende o 22 de xuño ao 7 de setembro.
Vacaludos tamén ofrece seis quendas para rapazada de 3 a 12 anos, neste caso con actividades de balde no Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes (Ludoteca das Fontiñas).
Os Obradoiros das EIM teñen lugar nas escolas infantís municipais (Conxo, Fontiñas e Meixonfrío- Salgueiriños) nos meses de xullo e agosto. Esta proposta lúdica e de calidade diríxese a nenos e nenas de 3 a 8 anos.
Prazos a ter en conta para realizar a solicitude
As familias que desexen beneficiarse do Compostela Concilia deben tramitar a alta no programa antes do luns 27 de abril. Poden realizar esta xestión na sede electrónica municipal a través do trámite Alta no programa municipal de conciliación do departamento de Educación "Compostela Concilia" . Tamén pode tramitarse de xeito presencial no rexistro xeral do Concello de Santiago de Compostela, ou mediante as demais formas previstas no artigo 16.4 LPAC.
O mesmo procedemento hai que seguir para gozar de Vacaludos, neste caso a través do trámite electrónico Solicitude de alta no espazo educativo e de lecer Maria Miramontes ou ben presencialmente no rexistro xeral do Concello.
Unha vez tramitada a alta, as persoas interesadas poderán solicitar praza en calquera destes dous programas dende o 27 de abril ata o 4 de maio.
No caso dos Obradoiros das EIM, actualmente está aberto o prazo de presentación de solicitudes para as nenas e nenos que están xa matriculados neste curso escolar 2025-2026, así como os fillos e fillas das persoas traballadoras das EIM, que poderán presentar a solicitude ata o 15 de abril.
O 20 de abril publicaranse as prazas vacantes nos Obradoiros e o prazo de presentación de solicitudes de novo ingreso estará aberto do 27 de abril ao 4 de maio. O prazo de solicitude para os obradoiros do curso 2026/2027 é o mesmo que o dos obradoiros de verán 2026.
Prazas dispoñibles e horarios
O programa Compostela Concilia oferta 90 prazas nas quendas de agosto e 195 prazas nas quendas restantes. Ademais, resérvase un 3% adicional de prazas para nenos e nenas con necesidades específicas de apoio.
O horario das actividades de Compostela Concilia é de 9.00 a 14.00 horas, mais é posible estendelo dende as 7.45 ata as 16.00 horas se se opta polo servizos de madrugadores con almorzo e de comedor. Ten un prezo de 4 euros por día. Adicionalmente, o almorzo custa 1,50 euros e o comedor 3,50 euros. O Concello ofrece reducións do 50% e exencións deste custo a familias con escasos recursos.
Vacaludos é de balde e dispón dun total de 73 prazas e oferta 20 prazas de 2 a 3 anos, 30 prazas de 4 a 6 e 23 prazas de 7 a 12 anos, en cada quenda.
Os Obradoiros das EIM desenvólvese en xullo e agosto o mes completo agás sábados, domingos e festivos, con 15 prazas para cada escola. No mes de xullo os obradoiros terán lugar nas tres escolas infantís municipais, mentres que en agosto serán na IEM das Fontiñas. O horario da actividade nas escolas infantís é de 10.00 a 14.00 horas, coa posibilidade de solicitar servizo de almorzo (de 7.30 a 9.00 horas), de comedor (de 14.00 a 15.00 horas) e horas a maiores (entre as 9.00 e as 10.00 e entre as 15.00 e as 16 horas).
