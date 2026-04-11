Cómo descubrir la USC desde casa: llegan las jornadas virtuales la próxima semana
Los días 13 y 14 de abril tendrán lugar los Encontros Virtuais na Zona USC para que el alumnado preuniversitario conozca sus titulaciones y servicios
La Universidade de Santiago (USC) abre sus puertas virtuales los próximos lunes 13 y martes 14 de abril para mostrar todo lo que ofrece: titulaciones, servicios y orientación directa para resolver dudas de cara al futuro universitario. De esta manera, el alumnado de Bachillerato, ciclos formativos de grado superior y de 4º de ESO, así como cualquier otra persona interesada, podrá conectarse directamente con el profesorado responsable de cada centro.
La iniciativa, que lleva por título Encontros Virtuais na Zona USC, pretende acercar la máxima información posible al futuro estudiantado universitario sobre todo aquello que ofrece la USC en Santiago y Lugo, comenzando por la oferta de titulaciones de grado pero también de servicios como la Oficina de Información Universitaria, el Servicio de Residencias (SUR), el Centro de Linguas Modernas o el proceso de preinscripción y matrícula en las universidades gallegas. "Que non poidas visitarnos en persoa, non significa que non poidas coñecer o que a USC ten para ti: graos, laboratorios punteiros, instalacións deportivas, residencias e colexios maiores, cafeterías e comedores, unha ampla programación cultural, programas de voluntariado, linguas...", señala el apartado de Encontros Virtuais na Zona USC de la página web de la Universidad.
Un cronograma detallado de videoconferencias
Para participar no es necesario inscribirse, únicamente hay que consultar en la web de los encuentros o bien el cronograma o bien pulsar en los grados o servicios que interesen y desde ahí conectarse en el horario que más convenga con el profesorado del centro o responsable del servicio. El estudiantado que lo desee podrá realizar sus consultas de manera directa en la videoconferencia o bien utilizando el chat.
Encontros Virtuais na Zona USC 13 e 14 de abril de 2026 Cronograma de videoconferenciasEncontros Virtuais na Zona USC 13 e 14 de abril de 2026 Cronograma de videoconferencias
Muchas de las videoconferencias tendrán lugar en horario de mañana para que los centros educativos puedan sumarse también y algunas por la tarde para facilitar la conexión con las familias.
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