Fiscalía pide 6 años de cárcel para una cuidadora por presunta estafa a un anciano vulnerable en Santiago

La Fiscalía de Santiago ha solicitado una pena de seis años de prisión para una mujer acusada de aprovecharse de la vulnerabilidad de un anciano con deterioro cognitivo para beneficiarse económicamente de su patrimonio. Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a 2019 y 2020, cuando la acusada ejercía como cuidadora de la víctima, un hombre nacido en 1935 que presentaba un deterioro cognitivo diagnosticado por el servicio de Neurología del CHUS.

El Ministerio Público sostiene que la mujer, conocedora de la limitada capacidad del anciano para tomar decisiones con trascendencia patrimonial, lo habría inducido a otorgar testamento a su favor en julio de 2019, designándola heredera. Posteriormente, en julio de 2020, la acusada lo acompañó nuevamente a una notaría para formalizar la venta de varias propiedades situadas en el municipio de Vedra. En dichas escrituras se reflejaba un precio total de más de 59.000 euros, que supuestamente se habría abonado en distintos pagos.

Sin embargo, la Fiscalía afirma que ese dinero nunca fue realmente entregado, y que la operación tenía como objetivo apropiarse de la nuda propiedad de los inmuebles aprovechando la falta de capacidad del anciano para comprender el alcance de los actos firmados .

Los hechos han sido calificados como un delito de estafa agravada. Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita una multa económica, la inhabilitación para el sufragio pasivo durante la condena y el pago de las costas judiciales.

Noticias relacionadas

En el ámbito de la responsabilidad civil, se reclama la nulidad tanto del testamento como de las escrituras de compraventa. En caso de que esto no fuera posible, se pide una indemnización equivalente al valor de las propiedades, junto con los gastos notariales y registrales. El juicio oral se celebrará el próximo jueves y viernes en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago.