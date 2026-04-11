Dos heridos en un accidente entre un peatón y una motocicleta en Santiago

Un accidente de tráfico ocurrido este sábado en Santiago se ha saldado con dos personas heridas, según ha informado la Policía Local. El siniestro tuvo lugar en la avenida de Barcelona en torno a las 17.50 horas y en él se vieron implicados un peatón y una motocicleta.

Tras recibir el aviso, se desplazaron hasta el lugar efectivos de emergencias sanitarias para atender a los afectados. Ambos heridos fueron asistidos en el punto del accidente antes de ser trasladados a un centro hospitalario cercano, previsiblemente el hospital Clínico situado en las inmediaciones.

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Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente ni sobre el estado de los heridos. Las autoridades continúan recabando información sobre lo sucedido.