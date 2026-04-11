Los inquilinos de un 'narcopiso' del centro de Santiago abandonan el inmueble tras la presión vecinal y policial

Los ocupantes del narcopiso situado en el número 6 de la rúa de Alfredo Brañas, en pleno Ensanche de Santiago, han abandonado el inmueble. Así lo confirmó este viernes a EL CORREO GALLEGO el presidente de la comunidad de vecinos del edificio, después de que la propietaria del piso, a través de la agencia que arrendó el inmueble, presionase a la inquilina para dejar el edificio. "Todo el mundo la señalaba, especialmente tras el incendio que se registró en enero en la escalera A del tercer piso, justo el lugar donde llevábamos tiempo denunciando la existencia de un 'narcopiso'. Además, hace solo un mes, se llevó a cabo una importante intervención policial en este piso", indican los vecinos de la zona, "aliviados", después de convivir con esta situación durante varios años. "El trasiego de gente que venía a comprar droga era constante; cada hora venían dos o tres personas", relata el presidente de la comunidad, que incide en que, tras el abandono del inmueble por parte de la inquilina, "hace ya unos días", se respira "tranquilidad".

Mientras, desde la asociación de vecinos Raigame, que a lo largo de las últimos meses han puesto el foco en la proliferación de narcopisos en distintos puntos del Ensanche, señalan que "este foi un logro dos veciños". "A presión vecinal foi clave para chegar a este desenlace", incide el presidente de la entidad vecinal, Xosé Manuel Durán.

Operación policial

Además, hace solo unos días, desde la Policía Nacional detallaban el balance del amplio dispositivo policial desplegado el pasado 20 de marzo contra el tráfico de drogas en el Ensanche de Santiago, que terminó con la detención de cuatro personas. En el operativo, desarrollado simultáneamente por la Policía Nacional en dos pisos del centro de la capital gallega, los agentes incautaron diversas sustancias estupefacientes, así como armas blancas, básculas de precisión para pesar la droga y dinero.

Las redadas realizadas en dos viviendas del Ensanche, una de ellas en el narcopiso de Alfredo Brañas, se diseñaron dentro del marco del Plan Operativo de Respuesta al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas, una investigación judicializada desde hace meses que trata de cercar a aquellos que suministran sustancias estupefacientes a pequeña escala a muchos toxicómanos del entorno de Santiago.

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Gracias a las informaciones vecinales y a la colaboración ciudadana, los agentes identificaron a varias personas que vendían cocaína y heroína en dos pisos de la ciudad relacionados entre sí. En una imagen facilitada por las fuerzas de seguridad del arsenal requisado en el operativo policial, pueden observarse armas automáticas, carabinas, machetes de gran tamaño y hasta una espada.