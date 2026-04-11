LIBROS
O Ateneo de Santiago reedita o libro de fotos "Compostela única"
O Ateneo de Santiago acolleu este venres no seu Salón de Actos Isaac Díaz Pardo (Praza de Salvador Parga, 4-2º), a presentación aos seus socios e socias da segunda edición do libro "Compostela única Un retrato de imaxes anteriores a 1965", que ten como base unha exposición feita no Pazo de Fonseca en 2013, Ramón Neira y José Manuel Ortigueira como comisarios.
Memoria colectiva
No acto participou un dos directores do proxecto, Ramón Neira, acompañado do presidente da entidade, Francisco Candela. Durante a xornada, o público asistente recibiu exemplares da obra de balde, nun encontro que puxo en valor a memoria colectiva da cidade.
A publicación recolle unha selección de fotografías históricas de Santiago tomadas entre finais do século XIX e o ano 1965, procedentes en boa medida de achegas cidadás. Tal e como explicou Ramón Neira, o proxecto naceu coa vontade de construír unha visión compartida da cidade a través de imaxes familiares e documentos pouco habituais, que amosan a vida cotiá, os espazos e as transformacións sociais da capital galega.
Pioneiros da fotografía en Santiago
Hai obras de pioneiros da fotografía en Santiago como Andrés Cisneros, Chicharro, Ksado, José Guitián, Manuel Blanco ou Silvestre Almeida.
O resultado é un retrato singular dunha cidade que, segundo destacou, experimentou importantes cambios nas últimas décadas, abrindo tamén a reflexión sobre a conservación da súa identidade.
Textos
Pola súa banda, Francisco Candela subliñou o valor do traballo colectivo que fixo posible a obra e destacou a implicación do Ateneo na súa edición e difusión. A nova publicación inclúe textos de autores como Xosé Ramón Pousa, Xerardo Estévez, Anxo Tarrío ou Encarna Otero, que contextualizan as imaxes desde diferentes ámbitos. Ademais, o Ateneo anunciou a súa intención de distribuír o libro entre entidades culturais e centros educativos, así como nas librarías da cidade, co obxectivo de achegar este documento á cidadanía e contribuír ao coñecemento da historia recente de Santiago.
