Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Oriente PróximoPlanta residuos CacheirasSenén BarroComercio SantiagoPremios Arquitectura 2026
instagram

LIBROS

O Ateneo de Santiago reedita o libro de fotos "Compostela única"

Hai obras de pioneiros da fotografía en Compostela como Andrés Cisneros, Chicharro, Ksado, José Guitián, Manuel Blanco ou Silvestre Almeida.

Presentación do libro no Ateneo de Santiago.

Presentación do libro no Ateneo de Santiago. / Cedida

Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

O Ateneo de Santiago acolleu este venres no seu Salón de Actos Isaac Díaz Pardo (Praza de Salvador Parga, 4-2º), a presentación aos seus socios e socias da segunda edición do libro "Compostela única Un retrato de imaxes anteriores a 1965", que ten como base unha exposición feita no Pazo de Fonseca en 2013, Ramón Neira y José Manuel Ortigueira como comisarios.

Memoria colectiva

No acto participou un dos directores do proxecto, Ramón Neira, acompañado do presidente da entidade, Francisco Candela. Durante a xornada, o público asistente recibiu exemplares da obra de balde, nun encontro que puxo en valor a memoria colectiva da cidade.

A publicación recolle unha selección de fotografías históricas de Santiago tomadas entre finais do século XIX e o ano 1965, procedentes en boa medida de achegas cidadás. Tal e como explicou Ramón Neira, o proxecto naceu coa vontade de construír unha visión compartida da cidade a través de imaxes familiares e documentos pouco habituais, que amosan a vida cotiá, os espazos e as transformacións sociais da capital galega.

Pioneiros da fotografía en Santiago

Hai obras de pioneiros da fotografía en Santiago como Andrés Cisneros, Chicharro, Ksado, José Guitián, Manuel Blanco ou Silvestre Almeida.

O resultado é un retrato singular dunha cidade que, segundo destacou, experimentou importantes cambios nas últimas décadas, abrindo tamén a reflexión sobre a conservación da súa identidade.

Noticias relacionadas

&quot;Compostela única Un retrato de imaxes anteriores a 1965&quot;, libro reeditado.

"Compostela única Un retrato de imaxes anteriores a 1965", libro reeditado. / Cedida

Textos

Pola súa banda, Francisco Candela subliñou o valor do traballo colectivo que fixo posible a obra e destacou a implicación do Ateneo na súa edición e difusión. A nova publicación inclúe textos de autores como Xosé Ramón Pousa, Xerardo Estévez, Anxo Tarrío ou Encarna Otero, que contextualizan as imaxes desde diferentes ámbitos. Ademais, o Ateneo anunciou a súa intención de distribuír o libro entre entidades culturais e centros educativos, así como nas librarías da cidade, co obxectivo de achegar este documento á cidadanía e contribuír ao coñecemento da historia recente de Santiago.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
O Ateneo de Santiago reedita o libro de fotos "Compostela única"

O Ateneo de Santiago reedita o libro de fotos "Compostela única"

O PSOE pula por mellorar a mobilidade en Rodrigo de Padrón

O PSOE pula por mellorar a mobilidade en Rodrigo de Padrón

A alcaldesa afirma «o compromiso co rural» logo do comunicado de Ferusa

A alcaldesa afirma «o compromiso co rural» logo do comunicado de Ferusa

En el aire la cita festiva de Conxo del día 18 ambientada en los ochenta y noventa

En el aire la cita festiva de Conxo del día 18 ambientada en los ochenta y noventa

Sanmartín aféalle á Xunta falta de colaboración na conectividade aérea

Sanmartín aféalle á Xunta falta de colaboración na conectividade aérea

Los inquilinos de un 'narcopiso' del centro de Santiago abandonan el inmueble tras la presión vecinal y policial

Los inquilinos de un 'narcopiso' del centro de Santiago abandonan el inmueble tras la presión vecinal y policial

Rocío Márquez visita Santiago: «Abrí una grieta de libertad en el flamenco y pagué por ello»

Rocío Márquez visita Santiago: «Abrí una grieta de libertad en el flamenco y pagué por ello»

Del Festival Jaleo al derbi o la Panorama: planes para este sábado 11 de abril en Santiago

Del Festival Jaleo al derbi o la Panorama: planes para este sábado 11 de abril en Santiago
