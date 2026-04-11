Espazo peonil
O PSOE pula por mellorar a mobilidade en Rodrigo de Padrón
Marta Abal demanda melloras facéndoas compatibles co comercio e coa hostalaría
Santiago
A concelleira do grupo municipal socialista Marta Abal insistiu este venres, como fixo no pleno de marzo, na necesidade de mellorar a mobilidade e «humanizar» a contorna de Rodrigo de Padrón, da avenida de Figueroa e de San Clemente, «un dos ámbitos máis sensibles da cidade, no bordo da zona histórica».
Para a edil trátase de avanzar «cara a un espazo de prioridade peonil, pero facéndoo compatible cos usos que xa existen, coa actividade comercial, coa hostalaría, co acceso ás vivendas».
Neste sentido, a edil subliñou a necesidade de «poñer máis orde nun ámbito que soporta moita presión e moitos usos ao mesmo tempo, e facelo con criterios claros».
- Nuevo cierre en el comercio de Santiago: entra en concurso de acreedores y se despide tras más de 20 años en el Ensanche
- El 'Mercado da arte' aterriza en Área Central: más de 80 artistas, música en directo y piezas únicas este fin de semana
- Galicia abre la puerta de la vivienda pública a miles de gallegos más con prioridad para las familias jóvenes con hijos
- Las tres grandes orquestas de Galicia, juntas en un pueblo de menos de 200 vecinos cerca de Santiago
- Así es la casa de Santiago que opta a los Premios Arquitectura 2026: 'No busca ocultar ni sustituir lo existente
- Un camión queda atrapado debajo de Área Central por no respetar la altura máxima del paso subterráneo
- La previsión del ministro de Transportes sobre la apertura total de la autovía A-54 entre Santiago y Lugo: 'Próximamente
- Alcaldes y patronal de Arzúa y Melide claman por un fin de obras en la A-54 que no ven próximo