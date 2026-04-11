Del Festival Jaleo al derbi o la Panorama: planes para este sábado 11 de abril en Santiago

Desde la gran fiesta del baloncesto gallego -que podrá seguirse en una pantalla gigante en Praza Roxa-, hasta las cercanas fiestas de Nigoi con Panorama y Olympus; pasando por el Festival Jaleo, más música en directo, teatro o el mercado de arte.

Desde EL CORREO GALLEGO te proponemos planes para todos los gustos para hacer este sábado en Santiago.

El Leyma vs Obra

El duelo entre el Leyma Coruña y el Monbus Obradoiro será una de las citas claves este sábado en Santiago. "Queremos que todas as persoas afeccionadas que non poden desprazarse a Coruña para velo, que poidan gozar del, así que poremos unha pantalla na Praza Roxa para que a xente poida seguir o partido".

Con estas palabras, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín confirmaba este viernes una pantalla gigante en Praza Roxa para poder vivir juntos el choque decisivo por el ascenso directo.

También se podrá vivir en grupo en establecimientos como el Mercado A Galiciana o el O'Afiador, tal y como apuntaron desde el Obradoiro en sus redes sociales.

Festival Jaleo! en el Multiusos

Una de las citas musicales clave de la primavera en Galicia tendrá lugar este sábado en el Multiusos Fontes do Sar.

El Festival Jaleo! -que contará con grandes nombres como De Ninghures, Sidonie, Ultraligera o Xoel López-, convertirá al polideportivo compostelano en el epicentro de la música alternativa, el pop, el nuevo rock estatal y la electrónica festiva en una jornada que empezará a las 16.30 horas.

Verbena con Olympus y Panorama

No son en Santiago, pero están muy cerca. La pequeña parroquia estradense de Nigoi trae a tres de las mejores orquestas de Galicia este fin de semana.

Tras el paso de la París de Noia este pasado viernes, este sábado es el turno de las orquestas Olympus y Panorama.

Además de convertirse en el evento por excelencia de la verbena gallega este fin de semana, también contará con pulpeiro a cargo de Piñeiro Pulpeiras y una gran carpa.

Cartel de las fiestas de Nigoi 2026 / Facebook

Adiós a la Pascua de Padrón

También muy cerquita de Santiago, Padrón encara la recta final de sus grandes Festas de Pascua.

Si nos centramos en el sábado de Pascuilla, la programación arrancará las 12.30 horas con un pasacalles del grupo folclórico Rosalía de Castro, acompañado de gigantes y cabezudos, que recorrerá las calles del pueblo llevando el ambiente festivo a distintos puntos de la villa.

Ya por la tarde, la praza de Macías se convertirá en el escenario principal de la música tradicional con la actuación de la A.C. Rosalía de Castro, a las 18.00 horas, y de la A.C. San Pedro de Carcacía, a las 19.30 horas, dos entidades con amplia trayectoria en la promoción de la cultura popular.

En cuanto a las actuaciones musicales, la sesión vermú correrá a cargo del grupo padronés UF75 en la praza de Macías desde las 12.45 horas, mientras que por la noche, serán las orquestas Atenas y La Fórmula las que despidan la jornada.

Uno de los puntos fuertes de la jornada será el tradicional espectáculo de fuegos artificiales, tras el que tendrá lugar el segundo pase de La Fórmula a las 00.15 horas.

Los cabezudos y gigantes volverá a salir a las calles para despedir la Pascua de Padrón / Concello

Pero la fiesta no acabará ahí, pues se prolongará hasta la madrugada en el espacio Open Air, con la sesión Remember 90’s-2000’s a la 01.30 horas y la actuación del DJ Jorge Álvarez a las 03.00 horas.

Mercado de Arte en Área Central

El Mercado da Arte es otra de las citas destacadas de este sábado en Santiago.

Durante todo el día, de 11.00 a 20.30 horas, la esquina amarilla de Área Central acogerá a más de 80 artistas y creadores de toda Galicia y de distintos puntos de España, en un evento que busca acercar el arte al público general en un entorno accesible y dinámico.

Paralelamente al Mercado da Arte, la esquina azul acogerá durante la mañana el campeonato escolar Xogade Xadrez Santiago y el III Torneo Blitz Xadrez Compostela para adultos, reuniendo a cerca de 200 ajedrecistas.

Conciertos y teatro en Santiago

Además de las actividades propuestas, te dejamos los detalles clave de otros conciertos, obras de teatro y propuestas para este 11 de abril en Santiago: