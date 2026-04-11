Rocío Márquez visita Santiago: «Abrí una grieta de libertad en el flamenco y pagué por ello»

A Rocío Márquez le salieron alas antes que dientes. Nacida en Huelva (1985), a los 10 años ya subía al escenario de las peñas flamencas para gloria del cante jondo. De adolescente, viajó a Sevilla, se graduó en Educación Musical en su Universidad en 2008 y ganó el concurso del Cante de las Minas: triunfo en la categoría absoluta (Lámpara Minera). Su futuro estaba escrito, dijo la ortodoxia, pero a Rocío Márquez nadie le ata las alas. Lanzó El Niño (2009), producido por Faustino Nuñez y Raül Fernández (Refree) con temas como la popular colombiana El venadito, donde roza el cielo. Luego surcó el valle de la valentía, donde se crece despacio. Este sábado (11 de abril) visita Santiago (Auditorio de Galicia, 20:30 h.; con entradas a 14 euros) con nuevo álbum, "Himno vertical", y Pedro Rojas Ogáyar a la guitarra.

El duelo, columna vertebral

Al escuchar ‘Himno vertical’y parece que el término ‘flamenco’ cada vez se queda más pequeño para la amplitud de lo que hace...

Interesante reflexión esa de dónde va quedando lo flamenco. Para mí sigue presente en el centro mismo de la propuesta; flamenco actual, de hoy, enfocado desde esa amplitud sonora que comentas, acogiendo desde lo más experimental hasta lo más apegado al canon tradicional. El duelo ha sido la columna vertebral que ha recorrido el discurso artístico del disco. Tanto Pedro como yo nos encontramos atravesando sendos procesos de duelo, de modo que ha sido el motor artístico para crear la obra y de vuelta crear estas canciones nos ha permitido elaborar un proceso complejo y delicado.

"El precio que pagué fue mucha crítica de sectores más ortodoxos, al haberme «desviado». A cambio abrí una grieta de libertad que vengo explorando, cada vez con más permiso" Rocío Márquez — Cantaora

El precio que pagó

Ya antes con Bronquio mostró inquietud por encima de la media al hablar de flamenco, mundo donde prima cierto conservadurismo.

En mis primeros años de carrera, sentí que muchos sectores depositaron en mí expectativas para ser un referente de flamenco tradicional. Venía de ganar la Lámpara Minera en La Unión y estaba en todos los circuitos tradicionales (peñas, festivales, etc). Entonces saqué "El Niño", un acercamiento personal a la obra de Pepe Marchena. Y en aquel momento asumí mi propio modo de entender la tradición, de actualizarla y de crear dentro de los códigos. El precio que pagué fue mucha crítica de sectores más ortodoxos, al haberme «desviado». A cambio abrí una grieta de libertad que vengo explorando, cada vez con más permiso, en la última década. Hoy día estoy bastante tranquila porque he tejido una relación cercana y cálida con mi público.

Cita a Tanxugueiras

Salvando las distancias, su disco remite al caso de Tanxugueiras, mujeres que aman la tradición pero no temen ir más allá con percusiones, ecos eléctricos o tratamiento de la voz diferente... ¿Busca reinventar la tradición o actualizarla?

Por supuesto, y me remito a un contexto más general de necesidad de volver a la raíz, después de décadas de abrirnos a sonidos externos, como el pop-rock angloamericano. La historia del arte corre en ciclos, como un péndulo que oscila entre distintas polaridades. Ahora estamos en un momento de recuperación de las músicas de raíz desde una actitud completamente actual. Y esto está sirviendo para visibilizar y popularizar de nuevo repertorios bellísimos de todas las latitudes de nuestra geografía. Me vienen a la cabeza multitud de ejemplos: Rodrigo Cuevas, El Gato con Jotas o Tanxugueiras, claro.

"Ahora estamos en un momento de recuperación de las músicas de raíz desde una actitud completamente actual". Rocío Márquez — Cantaora

Galicia e influencias

Y ahora, vuelve a Santiago.

La última vez que estuve en el Auditorio de Galicia fue hace muchos años junto a mi amiga Rosa Torres Pardo. Luego estuve junto a Bronquio en las Fiestas del Apóstol, en el Festival Sinsal de la Isla de San Simón, en las Fiestas de San Froilán en Lugo o en el Pazo da Cultura de Pontevedra. Y tenía muchas ganas de regresar. A Santiago llevamos el repertorio de "Himno vertical" que comparto con el guitarrista Pedro Rojas Ogáyar. La diferencia respecto a nuestra reciente actuación en Nueva York, es que en Santiago vamos a desplegar la propuesta escénica, algo que nos hace mucha ilusión.

Pedro Rojas Ogáyar y Rocío Márquez. / Cedida

¿Si tuviera que hacer un festival llamado... 'Cinco Artistas que Han Influido a Rocío Márquez'?

Entiendo que deben estar vivos para que puedan venir (risas)... Contaría con Fátima Miranda, Björk Niño de Elche, Diamanda Galás y Meredith Monk.

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Resto de la gira de conciertos de Rocío Márquez

Rocío Márquez canta el 19 de abril en Girona (Auditori), el 21 en Cádiz (Teatro Tía Norica), el 25 en Donostia (Kutxa Fundazioa Kluba), el 8 de mayo en Segovia (Auditorio Campus María Zambrano) , el 9 en Sevilla (Teatro Central), el 25 de junio en Málaga (Teatro Cervantes) y el 27 en Cortegana (Senderos de Música).