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Sol frío, colas largas en la Catedral y ambiente de pretemporada jacobea en Santiago

La ciudad vive un fin de semana de transición con temperaturas a la baja, más de 2.600 peregrinos en una jornada y un casco histórico que ya anticipa el pulso del verano

Colas en los accesos a la Catedral de Santiago este sábado.

Colas en los accesos a la Catedral de Santiago este sábado. / Antonio Hernández

Arturo Reboyras

Arturo Reboyras

Santiago

Santiago respira este sábado con una mezcla curiosa de calma primaveral y bullicio adelantado. El sol ha querido quedarse, iluminando las piedras centenarias del casco histórico, pero lo ha hecho con un aire más frío de lo esperado. Tras el paréntesis casi veraniego del viernes, cuando los termómetros superaron con holgura los 25 grados, la ciudad ha amanecido con una caída notable de las temperaturas, apenas alcanzando los 14 grados en las horas centrales. Un contraste que no ha sido suficiente, sin embargo, para enfriar el ambiente.

Porque si algo define la jornada es el movimiento. La resaca turística de la Semana Santa no solo no se ha disipado, sino que parece haberse prolongado hasta este fin de semana, llenando de vida las rúas empedradas y devolviendo a Santiago una imagen que recuerda más a los meses de mayor afluencia. En el entorno de la Catedral, las colas han sido una constante a lo largo del día. Filas densas, pacientes, que serpenteaban por la plaza y obligaban a los visitantes a armarse de tiempo. La ausencia de lluvia, habitual protagonista en la ciudad, ha jugado a favor, haciendo más llevadera la espera.

Despedida de soltera este sábado en la plaza del Obradoiro en Santiago

Despedida de soltera este sábado en la plaza del Obradoiro en Santiago / Antonio Hernández

La escena, en realidad, tiene algo de aviso anticipado. Las largas esperas para acceder al templo evocan ya estampas propias del verano, cuando la ciudad alcanza su punto álgido de visitantes. Este sábado, sin necesidad de estar aún en temporada alta, Santiago ha ofrecido un adelanto de ese ritmo intenso, casi como si la maquinaria turística hubiese decidido no detenerse tras la Semana Santa.

Notable presencia de peregrinos

A ese pulso contribuye también el flujo constante de peregrinos. Solo en la jornada de hoy han llegado a la ciudad más de 2.600 caminantes, una cifra que consolida la tendencia de las últimas semanas y sitúa a la capital gallega en registros habituales de una primavera avanzada, rozando ya dinámicas veraniegas. La silueta de mochilas, bastones y rostros cansados pero satisfechos vuelve a integrarse con naturalidad en el paisaje urbano, reforzando la identidad de Santiago como meta viva y en permanente tránsito.

En este contexto, no pasa desapercibido el trasfondo jacobeo. La ciudad comienza a calentar motores en el ciclo previo al Xacobeo, un periodo que históricamente ha venido acompañado de un incremento notable de visitantes. Tanto en los años anteriores como posteriores a los Años Santos, Santiago suele experimentar un repunte sostenido de afluencia, y todo apunta a que esta dinámica vuelve a repetirse. Lo que hoy se percibe como un fin de semana animado podría ser, en realidad, el inicio de una temporada especialmente intensa.

Mientras tanto, la Plaza del Obradoiro ha servido de escenario para la cara más distendida de la jornada. Entre peregrinos que celebran el final del Camino y turistas que buscan la mejor fotografía, también ha habido espacio para la anécdota: una despedida de soltera ha puesto el toque festivo, recordando que, más allá de cifras y colas, Santiago sigue siendo un lugar donde lo solemne y lo lúdico conviven sin esfuerzo.

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Así transcurre este sábado: con chaqueta ligera bajo el sol, con esperas frente a la catedral y con la sensación de que el verano, al menos en ambiente, ya asoma por las esquinas del casco histórico. Una jornada de transición que, lejos de ser tranquila, confirma que la ciudad vuelve a latir con fuerza.

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