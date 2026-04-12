China descubre el Camino de Santiago a través de una recreación inmersiva en Pekín

El Instituto Cervantes de Pekín ha transformado este sábado el Camino de Santiago en una experiencia inmersiva abierta al público, dentro de una iniciativa organizada junto a Turespaña con la que se busca acercar a China uno de los grandes referentes culturales y turísticos de España.

La actividad, instalada en la Plaza del Español del centro cultural, propone a los visitantes un recorrido interactivo inspirado en distintas etapas de la ruta jacobea. A lo largo del itinerario se han recreado espacios simbólicos del Camino, pensados para que el público pueda vivir de forma lúdica algunos de los elementos más característicos de la peregrinación.

Durante el recorrido, voluntarios vestidos con camisetas azules bajo el lema 'El Camino que te inspira' acompañan a los asistentes por diferentes recreaciones de enclaves emblemáticos, como el puente de Puente la Reina o los paisajes de Roncesvalles, hasta llegar a una réplica de la Catedral de Santiago, que marca el final simbólico de la experiencia.

Entre las actividades propuestas, los visitantes pueden recoger una credencial de peregrino, participar en instalaciones que simulan distintas condiciones del Camino o completar un itinerario simbólico hasta Santiago, sellando su paso por cada etapa como en la ruta original para llevarse un recuerdo de la jornada.

“Un familiar mío lo hizo antes de la pandemia y no deja de decirme que debería hacerlo yo también. Hoy vengo para autoconvencerme”, explicó a EFE una de las asistentes.

La programación de la jornada incluye además intervenciones institucionales y testimonios de personas vinculadas al Camino, así como un ciclo de cine con películas como Finisterrae (2010), de Sergio Caballero, y O Apóstolo (2012), de Fernando Cortizo. También se han organizado actividades paralelas, como clases de iniciación al español y otras propuestas culturales abiertas al público.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de promoción internacional del Camino de Santiago, una de las grandes rutas culturales de Europa, cuyo origen se remonta al siglo IX y que en 2025 ha superado los 500.000 peregrinos certificados, según datos citados por EFE.

Más allá de su valor histórico, el Camino se ha consolidado como un ejemplo de “turismo pausado”, asociado al contacto con la naturaleza y al desarrollo de las economías locales, con símbolos tan reconocibles como la concha de vieira o el bastón del peregrino.

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Con esta propuesta, el Instituto Cervantes y Turespaña buscan trasladar ese espíritu a un público urbano en China mediante un formato accesible que combina divulgación cultural y promoción turística, en un contexto de impulso de las relaciones bilaterales coincidiendo con la visita que inicia este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al país asiático.