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MÚSICA

Concierto de Soylent Green Project en Santiago el 18 de abril con máscaras de dinosaurio

El trío compostelano toca en la sala Fantástica, renovado local de la calle Loureiros, con entradas a 8 euros y show especial

Soylent Green Project, grupos compostelano de metal y rock instrumental en uan visita para tocar en Pontevedra.

Soylent Green Project, grupos compostelano de metal y rock instrumental en uan visita para tocar en Pontevedra. / Cedida

Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

La semana que viene en Santiago tiene una fecha que destaca en la agenda de conciertos por la originalidad de su propuesta escénica, la del concierto que el grupo compostelano Soylent Green Project dan el sábado 18 de abril (21:30 horas; 8 euros), que echarán mano de máscaras de dinosaurios para su show de rock instrumental con alma de metal y psicodelia. Tocan en la sala Fantástica, ese renovado local de la Rúa dos Loureiros (Nº. 16) que se suma a la agenda cultural picheleira.

Performance con máscaras

«Como novidades para o directo do día 18, podemos adiantar que estrearemos un par de temas e a cover que estamos facendo actualmente: Hammerhead, tema de Jeff Beck. Ademais, incluímos unha pequena performance con máscaras de dinosaurios‑reptilianos mentres interpretamos dous temas, para crear», señala EL CORREO GALLEGO uno de los integrantes, Jano Calvo subrayando la admiración de la banda por la cultura sci-fi.

Él toca el bajo en un proyecto que comparte con Óscar Ínsua (Jumpin; a la guitarra) y Roque Mosquera (batería que entró en 2024 para suplir al baterista original, Pablo Veiga).

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Especial Portugal

Ese mismo local (La Fantástica; abierto el pasado verano) acoge a Madame Bird el sábado 25 de abril, a las 22 h. con boletos a 10 €, parte de una jornada especial sobre Portugal, que se abre en la Escola Unitaria a las 13 h. con una sesión de vermú con dj’s (Mr Pitifull, Edu Lambretta, Pablo de la Cruz y Alex Big Voxxman) y varios talleres desde las 16 horas (6 euros) promovidos por Compostela Soul Club.

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