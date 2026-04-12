Conxo finalmente tendrá fiesta el próximo fin de semana: "Hemos pasado mucho trabajo como para tener que cancelarla"

El barrio de Conxo podrá disfrutar finalmente de la fiesta ambientada en los años ochenta y noventa prevista para el próximo sábado 18 de abril. Hasta el momento existía incertidumbre sobre si la comisión de fiestas podría seguir adelante, ya que el Concello de Santiago no les había concedido el punto de luz que habían solicitado y, de este modo, no contaban con suministro eléctrico ni para el enganche de la cantina ni para las actuaciones contratadas, lo que implicaba la pérdida de las fianzas ya abonadas.

Al respecto, desde Raxoi indicaban que se colabora con las comisiones de fiestas de barrios y parroquias con una aportación máxima de 1.250 euros por celebración, y que las solicitudes de ayudas para grupos o actuaciones deben tramitarse mediante formulario con, al menos, un mes de antelación a la fecha del evento.

La comisión ha decidido optar por el alquiler de generadores. «No queremos dejar al barrio sin fiesta», señala David Rozados, presidente de la comisión, en conversación con EL CORREO GALLEGO, a lo que añade: «Hemos pasado mucho trabajo como para que ahora, por una mala gestión administrativa de Raxoi, tengamos que cancelarla».

"No daremos la noticia de las siguientes fechas de fiestas hasta asegurar que tenemos los permisos"

El cartel de la fiesta incluye en el Campo de Conxo música al mediodía a cargo del dúo Takicardia y, por la noche, de los DJ Marcos Magán y MagicMusic, además de un recorrido y una exposición de coches antiguos y un concurso de disfraces de época.

Desde la comisión de fiestas, de la que también forman parte Dany Hernández como vicepresidente, Adrián Mallo como tesorero, Jimena Sodorini como secretaria y Pili Reboredo y Xavi Rozados como vocales, agradecen el apoyo de los vecinos y colaboradores.

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Rozados anuncia, además, que ya tienen programadas las siguientes fechas de fiestas, si bien «no daremos la noticia hasta asegurar al 100 % que tenemos todos los permisos necesarios».