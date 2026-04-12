La Semana Santa de Santiago se ha despedido definitivamente este domingo de Dominica in Albis con el tradicional traslado del Santísimo Cristo de la Paciencia desde la Catedral hasta la iglesia de la Merced de Conxo, donde culminarán los actos religiosos con una misa solemne presidida por el arzobispo, monseñor Francisco José Prieto.

La procesión ha partido desde la Catedral, donde la imagen permanecía desde el pasado Martes Santo tras recorrer el casco histórico. Numeroso público se congregó en la plaza para presenciar la salida, en un ambiente de recogimiento y expectación, acompañando al Cristo en los primeros compases de su regreso.

El Cristo de la Paciencia regresa a Conxo y pone el broche final a la Semana Santa compostelana / Jesús Prieto

El cortejo estuvo integrado por cofrades de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Paciencia de Conxo, fieles compostelanos y representantes institucionales, entre ellos los concejales José Antonio Constenla y José Ramón de la Fuente. También participó el párroco de Conxo, fray Tomás.

Uno de los momentos más destacados se vivió a la salida del templo, cuando un grupo de gaitas interpretó el himno del antiguo Reino de Galicia, marcando el inicio de un recorrido que llevó a la comitiva por el casco histórico y diversas calles de la ciudad hasta su llegada a Conxo.

El Cristo de la Paciencia regresa a Conxo y pone el broche final a la Semana Santa compostelana / Jesús Prieto

Ya en la iglesia de la Merced, a las 13.00 horas, tuvo lugar la misa solemne del Santo Cristo, que estuvo presidida por el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, y contó con el acompañamiento musical del Coro Crescente.

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Aunque la Semana Santa compostelana concluyó oficialmente el pasado Domingo de Resurrección, este traslado mantiene viva una de las tradiciones más arraigadas, sirviendo como epílogo a una edición marcada por la alta participación, la buena organización y el acompañamiento del buen tiempo.