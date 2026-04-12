Crónica social compostelana | Visitas a Portugal y Aragón con Viajes Tambre

La pasada Semana Santa, varias personas decidieron no perder el tiempo y aprovechar los días festivos para viajar en grupo, de la mano de la compañía compostelana Viajes Tambre, a dos zonas diferentes de la Península Ibérica como son Portugal y Aragón.

Dos visitas en grupo diferentes en las que los participantes no solo pudieron disfrutar de la gastronomía local, también de los paisajes y monumentos que esconden estos lugares.

Visita a Aragón gracias a la compañía Viajes Tambre. / Cedida

Las personas que viajaron hasta Aragón pudieron visitar localizaciones como Zaragoza, el monasterio de Piedra (Zaragoza), Teruel y Albarracín (Teruel). Además, pararon de camino en lugares como Soria y el espectacular pueblo de Burgo de Osma (Soria).

Por su parte, el grupo que se desplazó hasta la vecina Portugal pudo conocer localidades como Coímbra, Fátima, Tomar, Nazaré, Cascais, Valença do Minho y, por supuesto, la capital lusa, Lisboa.

Tercera edición del Certamen de Grupos Musicales de la USC

Las bandas finalistas de la tercera edición del Certamen de Grupos Musicales de la USC, con el jurado y la ya exvicerreitora de Estudantes e Cultura de la USC Pilar Murias. / USC

La Iglesia de la Universidad acogió esta semana la gran final de la tercera edición del Certamen de Grupos Musicales de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Un evento —que tiene como finalidad fomentar y dar visibilidad a la actividad artística y creativa original de la comunidad universitaria de la capital gallega en el ámbito de la música moderna— en el que el jurado, compuesto por participantes de las ediciones anteriores, otorgó la victoria a la formación musical Xalundes.

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Xalundes, en plena actuación, durante la final de la tercera edición del Certamen de Grupos Musicales de la USC. / USC

Por su parte, Fuego Lolita logró el segundo puesto y Malezza, el tercero. Todos ellos fueron galardonados el pasado miércoles durante una entrega de premios que contó con la participación de la ya exvicerreitora de Estudantes e Cultura de la USC Pilar Murias.