Crónica social compostelana | Visitas a Portugal y Aragón con Viajes Tambre
Tercera edición del Certamen de Grupos Musicales de la USC
La pasada Semana Santa, varias personas decidieron no perder el tiempo y aprovechar los días festivos para viajar en grupo, de la mano de la compañía compostelana Viajes Tambre, a dos zonas diferentes de la Península Ibérica como son Portugal y Aragón.
Dos visitas en grupo diferentes en las que los participantes no solo pudieron disfrutar de la gastronomía local, también de los paisajes y monumentos que esconden estos lugares.
Las personas que viajaron hasta Aragón pudieron visitar localizaciones como Zaragoza, el monasterio de Piedra (Zaragoza), Teruel y Albarracín (Teruel). Además, pararon de camino en lugares como Soria y el espectacular pueblo de Burgo de Osma (Soria).
Por su parte, el grupo que se desplazó hasta la vecina Portugal pudo conocer localidades como Coímbra, Fátima, Tomar, Nazaré, Cascais, Valença do Minho y, por supuesto, la capital lusa, Lisboa.
Tercera edición del Certamen de Grupos Musicales de la USC
La Iglesia de la Universidad acogió esta semana la gran final de la tercera edición del Certamen de Grupos Musicales de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).
Un evento —que tiene como finalidad fomentar y dar visibilidad a la actividad artística y creativa original de la comunidad universitaria de la capital gallega en el ámbito de la música moderna— en el que el jurado, compuesto por participantes de las ediciones anteriores, otorgó la victoria a la formación musical Xalundes.
Por su parte, Fuego Lolita logró el segundo puesto y Malezza, el tercero. Todos ellos fueron galardonados el pasado miércoles durante una entrega de premios que contó con la participación de la ya exvicerreitora de Estudantes e Cultura de la USC Pilar Murias.
- Un camión queda atrapado debajo de Área Central por no respetar la altura máxima del paso subterráneo
- Nuevo cierre en el comercio de Santiago: entra en concurso de acreedores y se despide tras más de 20 años en el Ensanche
- Vuelve un popular ciclo de conciertos a la azotea de un hotel de Santiago: esta es la programación del NoitiNHas 2026
- Así es la casa de Santiago que opta a los Premios Arquitectura 2026: 'No busca ocultar ni sustituir lo existente
- Horario y dónde ver gratis el derbi gallego entre Obradoiro y Leyma Coruña que puede decidir el ascenso a la ACB
- La toma de posesión de Rosa Crujeiras como rectora de la USC en imágenes
- Autoconsumo y búsqueda de alimentos sanos impulsan las huertas familiares en Galicia: 'Ahora los jóvenes le dan valor
- Portosín estrenará este verano el primer pantalán para barcos de cerco que se instala en Galicia