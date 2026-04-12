“Drogas fóra” también en Sar: los vecinos denuncian la existencia de un narcopiso en el barrio
Los residentes del entorno del cruce de la rúa do Sar con la avenida de Lugo aseguran soportar desde hace más de un año los problemas generados por este punto de venta de estupefacientes
Las denuncias contra los narcopisos en Santiago no paran de aumentar. El Ensanche, Fontiñas, Vite, Santa Marta, Quiroga Palacios o el casco histórico: son zonas de la ciudad que sufren o han sufrido los problemas de inseguridad que generan en este tipo de inmuebles, como discusiones, peleas, aparición de jeringuillas en la vía pública y hasta el levantamiento de un cadáver del interior de alguno de ellos. Son ejemplos de las situaciones que los vecinos afectados por el trapicheo de estas viviendas en la capital gallega han tenido que afrontar, y a los que ahora se unen los del barrio de Sar.
Tal y como explican a EL CORREO GALLEGO los residentes del entorno del cruce de la rúa do Sar con la avenida de Lugo, desde hace más de un año soportan situaciones generadas por los "claros indicios" de la existencia de un narcopiso en la zona, cuya ubicación exacta prefieren no revelar por miedo a posibles represalias. Asimismo, declaran estar ya acostumbrados a encontrarse con dotaciones policiales que acuden a solucionar conflictos entre los toxicómanos y pese a las reiteradas denuncias de los vecinos, estas no han conseguido que cambie nada hasta el momento.
Una pintada reclama la intervención de la alcaldesa
El pasado viernes apareció en Sar una pintada en la que se denunciaba bajo el lema de “Drogas fóra”, la actual situación del barrio. En ella se reclamaba, de manera un tanto grosera, la intervención de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, para poner fin a este foco de venta de estupefacientes en Compostela.
Actos vandálicos y amenazas
En el edificio señalado por los residentes, aparte de las molestias por el continuo trasiego de personas desconocidas y el temor que ello genera, estos afirman que se han producido daños por actos vandálicos en puertas y otros enseres comunes, así como graves amenazas. Una situación que los afectados aseguran que tanto la Policía Nacional como la Local "lo pudieron comprobar in situ", por lo que esperan que las autoridades actúen con rigor y urgencia para solventar un problema que mantiene en alerta a los vecinos del barrio de Sar.
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