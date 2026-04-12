J.D. Nasio, premiado psiquiatra y psicoanalista, visita en Casino de Santiago el miércoles

Pocos meses después de la ceremonia de ascenso al rango de Oficial de la Legión de Honor, en el Círculo de la Unión Interalliée, en París, el doctor Juan-David Nasio visitará Galicia. J.D. Nasio, premiado psiquiatra y psicoanalista, acude a Compostela el miércoles, 15 de abril, para recibir otra distinción, en este caso uno de los galardones del certamen Encontros de Reflexión e Pensamento, que organiza la Asociación Cultural Casino de Santiago. Al hilo de ese reconocimiento, el protagonista recibirá ese mérito en el Casino el miércoles, a las 19 horas, con entrada libre.

"La depresión es la pérdida de una ilusión"

J.D. Nasio es distinguido en la capital gallega por un ensayo titulado "La depresión es la pérdida de una ilusión", publicado por Ediciones Paidós, y que concurre en el apartado de Lengua Extranjera (francés). Y es parte de una triada de galardones que completan sendos libros de dos curtidos profesionales de la prensa española: Enric Juliana por su ensayo, "España: el pacto y la furia" (categoría de Lengua Castellana) y Tereixa Constenla por "Abril é un país" (en Lengua Gallega).

En esta iniciativa colaboran la Xunta de Galicia, el Concello de Santiago, el Hostal dos Reis Católicos (del grupo Paradores), librerías de Compostela y centros educativos y la Asociación Comercio Punto Compostela.

Lacan, su referente

El doctor Nasio realizó estudios de Medicina en la Universidad de Buenos Aires y efectuó su residencia de especialización en Psiquiatría en el Hospital Evita de Lanús. En 1969 se trasladó a Francia, donde contactó con Jacques Lacán (1901-1981-París) de cuya escuela es considerado un gran discípulo, según dijo en la rueda de prensa de estos galardones el presidente de la Asociación Cultural Casino de Santiago, Ubaldo Rueda, bien conectado con el mundo académico del país galo. En 1971 fue designado docente en la Universidad París VII, de la Sorbona, cargo que ocupó durante 30 años.

Argentino natural de Rosario pero afincado en Francia, Nasio es autor de más de treinta libros traducidos a una docena de idiomas, J.D. Nasio fundó en 1986 los Seminarios Psicoanalíticos de París. En su carrera aparecen otros galardones previos como el doctorado Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires o la Autónoma del Estado de México.

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Filosofía

Esta es una de las frases que él usa para resumir su visión del estudio de la mente: «Más allá de la escuela a la que pertenezca y más allá de la técnica que empleé, un psicoanalista dispone de un instrumento capital, delicado e incomparable: su propia persona, es decir, lo que es en lo más profundo de sí mismo y que ignora. Eso es el inconsciente», subraya Nasio, protagonista del próximo acto del Casino de Santiago.