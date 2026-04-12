El verano reanima el empleo en Lavacolla: 30 puestos en rampa y atención al pasaje para más de 500 aspirantes

La proximidad de la temporada de verano empieza a dejar sus primeros efectos en el empleo del aeropuerto de Santiago, tras meses marcados por la incertidumbre laboral derivada del cierre de la base de Ryanair y la pérdida de más de un centenar de puestos de trabajo. La reactivación de la operativa aérea, unida al incremento de rutas y frecuencias previsto para los próximos meses, ha comenzado a traducirse en nuevas oportunidades laborales, especialmente en el ámbito de los servicios de tierra.

En este contexto, la empresa South Europe Ground Services, principal operadora de handling en Lavacolla junto a Aviapartner, ha lanzado una oferta de 30 puestos de trabajo con incorporación a partir del 1 de junio, una fecha que coincide con la reapertura del aeropuerto tras el cierre temporal por las obras de repavimentación de la pista, previstas entre el 23 de abril y el 27 de mayo. Estas vacantes se dividen en dos perfiles claramente diferenciados: 15 plazas para servicios auxiliares de rampa y otras 15 para atención a pasajeros en terminal.

El proceso de selección ha generado un notable interés, aunque con diferencias significativas entre ambos perfiles. En el caso de los puestos de rampa, vinculados a la carga y descarga de equipajes, operaciones en pista y manejo de equipos, la oferta ronda los 300 inscritos para 15 vacantes. Se trata de un tipo de empleo que no requiere experiencia previa, lo que amplía considerablemente el número de candidatos potenciales, aunque sí exige disponibilidad horaria total, capacidad física para desarrollar tareas exigentes y carnet de conducir. Esta menor barrera de entrada explica en buena medida la elevada competencia registrada.

Por su parte, los puestos de atención a pasajeros —centrados en funciones como la facturación, el control de embarque o la asistencia en tránsito— presentan un volumen de candidaturas inferior, aunque igualmente elevado, con más de 200 aspirantes para las 15 plazas ofertadas. En este caso, la empresa sí establece requisitos más específicos, como un nivel alto de inglés y experiencia previa o formación equivalente, lo que acota el perfil y reduce ligeramente la presión en el proceso de selección.

Ambos tipos de empleo comparten condiciones similares, con contratos fijos discontinuos vinculados a la temporada alta y salarios que oscilan entre los 19.000 y los 20.000 euros brutos anuales. Además, la compañía ofrece formación inicial y posibilidades de desarrollo en un sector marcado por la estacionalidad pero también por la especialización progresiva de sus trabajadores.

Las primeras incorporaciones ya han comenzado a producirse incluso antes del cierre temporal del aeropuerto. Según ha podido saber EL CORREO de fuentes del sector, South Europe Ground Services ha contratado recientemente a cuatro trabajadores, algunos de ellos extrabajadores de Ryanair afectados por el expediente de regulación de empleo. Estas contrataciones anticipan el incremento de actividad previsto una vez se reanude la operativa con normalidad en junio.

En paralelo, la propia Ryanair habría incorporado a tres empleados para el área carga de cara a la temporada de verano y otros dos más para atención al pasajero, previsiblemente como respuesta al aumento de frecuencias en determinadas rutas, lo que genera picos de operativa que requieren refuerzos puntuales de personal, especialmente en los servicios que la aerolínea gestiona directamente mediante autohandling.

Refuerzo de frecuencias e incorporación a de rutas internacionales

El repunte de la contratación se enmarca en un contexto de crecimiento puntual de la actividad aérea en Lavacolla, impulsado por el refuerzo de compañías como Vueling y la incorporación de nuevas rutas internacionales. Entre ellas destaca la recuperación de la conexión con Nueva York operada por United Airlines, que contribuirá a elevar las necesidades operativas del aeropuerto durante los meses de mayor demanda.

Pese a estos indicios de recuperación, el sector mantiene una postura de prudencia. La elevada competencia por los puestos ofertados refleja que la reactivación del empleo aún es limitada en comparación con el impacto que supuso el cierre de la base de Ryanair. Aunque parte de los trabajadores afectados comienzan a encontrar nuevas oportunidades, la recolocación dista de ser completa y seguirá dependiendo de la evolución del tráfico aéreo y de la consolidación de las nuevas rutas en los próximos meses.

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El verano se presenta así como un punto de inflexión para el aeropuerto de Santiago, no solo en términos de conectividad, sino también en su capacidad para recuperar tejido laboral tras uno de los episodios más delicados para el empleo aeroportuario en los últimos años.