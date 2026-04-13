Accidente por alcance en la Rúa do Restollal colapsa la salida de Santiago en plena hora punta

Un accidente de tráfico registrado en la tarde de este lunes, minutos antes de las ocho, provocó importantes complicaciones en la circulación en la Rúa do Restollal, en Santiago de Compostela.

El siniestro, una colisión por alcance entre dos turismos, tuvo lugar en el tramo comprendido entre Pontepedriña y O Castiñeiriño, en sentido de salida de la ciudad, coincidiendo con uno de los momentos de mayor intensidad circulatoria del día.

Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos implicados quedó desplazado / CEDIDA

Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos implicados quedó desplazado, lo que obligó a las autoridades a cortar ambos carriles de la vía en dirección salida. Esta situación generó retenciones significativas y obligó a desviar el tráfico por el carril de servicio paralelo, una medida que permitió aliviar parcialmente la congestión en la zona, aunque no evitó las demoras entre los conductores que abandonaban la ciudad tras la jornada laboral.

Al lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Policía Local de Santiago, incluyendo la unidad de atestados, que se encargaron de regular la circulación y de instruir las diligencias correspondientes.

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Según las primeras informaciones, no se han registrado personas heridas. Uno de los conductores implicados ya había señalizado el vehículo con balizas luminosas de emergencia, en cumplimiento de la normativa vigente, mientras se desarrollaban las labores de control y retirada de los coches.