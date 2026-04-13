Alianza para recuperar el patrimonio en madera de la Catedral de Santiago

El Gobierno gallego ha aprobado la renovación del convenio de colaboración con la Fundación Catedral para impulsar la conservación y puesta en valor del patrimonio en madera de la Catedral de Santiago. El acuerdo permitirá actuar sobre elementos clave del templo, como la balaustrada del cimborio, la estructura de madera de la Torre del Reloj y la construcción de un nuevo yugo para la campana Berenguela.

El convenio, que no supone coste económico y tendrá una vigencia inicial de cuatro años —prorrogables hasta un máximo de ocho—, contempla la participación del Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira (CIS-Madeira). Este organismo aportará su conocimiento técnico en tareas de diagnóstico, recuperación de estructuras y asesoramiento durante la ejecución de las intervenciones. Además, se prevé la organización de jornadas, cursos y talleres especializados en la rehabilitación de estructuras antiguas de madera.

Se trata de la segunda colaboración entre ambas instituciones con este objetivo. El acuerdo anterior, firmado en 2018, permitió la restauración de diversos elementos destacados del templo, como el baldaquino de la capilla mayor, los yugos de varias campanas y diferentes estructuras en capillas absidiales, empleando madera de características similares a las originales. El CIS-Madeira, dependiente de la Axencia Galega da Industria Forestal, es un centro especializado en los usos de la madera que desarrolla proyectos de investigación, innovación y formación en el ámbito de la construcción, tanto en obra nueva como en rehabilitación patrimonial.

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Con esta iniciativa, la Xunta refuerza su apuesta por la madera como material estratégico en el sector de la construcción, especialmente en un contexto de transición hacia modelos más sostenibles. En los últimos ocho años, el Ejecutivo autonómico ha destinado más de 110 millones de euros en ayudas a empresas de la cadena forestal-madera, a través de diferentes líneas de apoyo alineadas con el futuro plan director del sector.