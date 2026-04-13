El alquiler de una vivienda en Santiago ya absorbe casi un tercio del salario medio

El acceso a una vivienda se ha convertido en los últimos años en un auténtico lujo debido a la continua subida de los precios, tanto si se desea adquirir en propiedad, con un muro inicial en forma de una elevada cuota de entrada que hace inviable muchas operaciones, como si se opta por el alquiler, una modalidad que permite solucionar a corto plazo el problema, pero al que acecha «un riesgo excesivo» para las finanzas de los inquilinos en dos ciudades gallegas, A Coruña y Vigo, al obligar a desembolsar de media más de una tercera parte del salario. Así lo refleja el Observatorio de Vivenda de Galicia, instrumento impulsado por la Xunta, en un informe que acaba de publicar y en el que analiza los indicadores de accesibilidad a una vivienda arrendada en el conjunto de Galicia, pero también desglosándolo a nivel provincial y de las siete ciudades de la comunidad.

Con los datos cerrados de 2025, en el caso de Santiago, el precio medio del alquiler se situaba en 656 euros, superando los 732 de A Coruña, los 699 de Vigo y los 669 de Pontevedra. Tras la capital gallega, se posicionan Lugo, con 574 euros; Ourense, con 565, y Ferrol, con 556. La media de la comunidad gallega es de 596,1 euros, con un incremento del 7,7 % con respecto a 2024 y un aumento superior al 35 % si se compara con 2020.

Esta situación ha elevado sensiblemente la tasa de esfuerzo que afronta una persona para hacer frente a la renta. Este indicador se situaba al cierre del año pasado en la capital gallega ya en el 31,3 % del sueldo que ingresa, lo que se traduce en que se sitúa muy cerca del umbral de riesgo, puesto que todos los expertos coinciden en que crecen las probabilidades de impagos cuando un arrendatario debe desembolsar más de un tercio de sus ingresos en la vivienda.

En el caso del informe elaborado por el Observatorio Galego da Vivenda, el cálculo se realiza dividiendo el precio medio del alquiler entre la renta que sería asumible sin excederse del porcentaje de salario recomendado. Al calcular el porcentaje, si el valor resultante es superior a 100 se considera que existe un «riesgo excesivo». Por el momento, Santiago se mantiene por debajo, con el 93,9 %, similar al el 95,8 % de Pontevedra, mientras que Ourense, Lugo y Ferrol se mantienen en el entorno del 80 %. La situación más preocupante se vive en A Coruña y Vigo, donde ya se ha superado ese umbral, al ascender a el 104,8 % y el 100,1 %, respectivamente.

La evolución en el último lustro en la capital gallega ha sido explosiva, ya que en 2020 este indicador calculado por la Xunta se situaba en el 80,7 %, pero la continua subida de los alquileres ha ido condicionando en paralelo la capacidad de los compostelanos y nuevos vecinos para encontrar una vivienda que no suponga una amenaza para llegar a fin de mes y evitar problemas a la hora de hacer frente a las rentas. En la comparativa con la media gallega, Santiago se sitúa por encima de la exposición al riesgo del alquiler de la comunidad, fijado el pasado año en el 85,3 %, lo que supone una variación del 5,6 % con respecto al año previo y del 12,8 % en el último lustro.

La presidenta de Agalin: «Se aceptan precios bastante elevados ante la escasa oferta»

En este contexto, la presidenta de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin) advierte de que, ante la actual falta de stock y la escasa oferta de vivienda en alquiler, no se prevé una bajada de precios, sino en todo caso una estabilización. Según señala Emma Martínez, el mercado ha llegado a un punto en el que «hay determinados precios que la gente ya no está dispuesta a pagar».

Con respecto a Santiago, indica que la incorporación de viviendas de uso turístico al mercado del alquiler «ha contribuido a incrementar la oferta disponible», mientras que en otros casos, como A Coruña, «la declaración de zona tensionada no ha aumentado necesariamente el stock, pero sí ha favorecido la contención de las subidas».

La representante de Agalin explica además que la combinación de elevada demanda y escasa oferta está provocando que los precios sigan al alza, ya que muchos inquilinos aceptan rentas elevadas «con la intención de cambiar de vivienda más adelante» o recurren al alquiler compartido como única alternativa viable. En situaciones de movilidad laboral o necesidad urgente de cambio de residencia, añade, «se aceptan precios bastante elevados ante la falta de opciones disponibles».