Alumnado del Xelmírez II recogerá esta semana su premio tras triunfar en Enreguéifate

El alumnado de segundo de ESO del IES Xelmírez II recogerá esta semana uno de los galardones de la IX edición de Enreguéifate, el proyecto impulsado por el ayuntamiento de Santiago junto con los de Ames, Arzúa, Carballo, Pontevedra y Teo para apoyar la difusión de la improvisación oral en verso y contribuir a la promoción del uso del gallego. Lo recibirán en un acto en el Pazo da Cultura de Pontevedra, el jueves 16 de abril, a las 11.45 horas.

Los premiados se dieron a conocer el pasado 20 de marzo. Se trata de deiciseis premios, ocho en cada una de sus dos categorías, general y escolar: máis entroideira, máis inclusiva, mellor falada, mellor cantada, máis reivindicativa, máis diversa, máis brava y máis aguda. En total, se presentaron setenta y ocho vídeos (66 escolares y 12 generales) y la grabación del alumnado de 2º ESO A del Xelmírez II logró la distinción a la regueifa máis aguda, que valora, según las bases, “los vídeos con una manera de regueifar más osada, garbosa, festiva y divertida”, en la categoría escolar.

Como el lema de la convocatoria de este año era Versos de otro universo, la clase decidió concurrir con el seudónimo de las Astrovacas y desarrolló su trabajo alrededor de los nombres de los centros de enseñanza pública de Compostela (13 CEIP y 10 IES) para llevar a cabo la Misión Onomástica. Además, como melodía sobre la que componer la regueifa aprobó, por mayoría, utilizar la compostelana Monte Viso.

El CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios fue el otro centro compostelano distiguido en la novena edición de Enreguéifate como propuesta más inclusiva con ‘Un día con nós’.

La alumna premiada en el III Certamen Cousas del IES Félix Muriel de Rianxo

Por otra parte, la alumna de 4º de ESO del Xelmírez II, Violeta Trillo Maschi, que logró el tercer premio en el III Certamen Cousas del IES Félix Muriel de Rianxo, dotado con 100 euros más un diploma conmemorativo, gracias a su obra Corazón brillante, creada como tarea de aula de la materia de lengua gallega y literatura durante el segundo trimestre de este curso, recogerá el viernes 24 de abril, en el citado instituto como cierre de la Semana del Libro.

El veredicto, dado a conocer el domingo 22 de marzo a través de las redes sociales del Grupo Ekos, organizador del concurso y conformado por alumnado y exalumnado del citado centro educativo rianxeiro, valora “el compromiso con la realidad de su tiempo, la reflexión sobre los efectos del uso inapropiado de las nuevas tecnologías, la capacidad de síntesis narrativa en la línea de Castelao y un uso del grafito con un estilo propio y personal”.

En esta III edición del certamen en honor a Castelao, surgido para homenajear su original creación artística, la “cousa”, un género empleado por el rianxeiro para designar una serie de breves relatos acompañados de un pequeño dibujo, se presentaron un total de 76 trabajos, de los cuales 30 alcanzaron la fase final y cinco obtuvieron distinción, según figura en el sitio web Certame Cousas, donde se pueden leer todas las obras ganadoras de este año y de los anteriores.