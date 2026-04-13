LIBROS
Bolívar Antela Garrido presenta en Santiago su primer libro el miércoles 15 de abril
El chef visita esta semana la librería Follas Novas para hablar de su debut, "Esencia. En cuerpo y alma"
El chef Bolívar Antela Garrido (Venezuela, 1966) presenta el miércoles 15 de abril en Santiago su primer libro, titulado "Esencia. En cuerpo y alma", acto previsto en la librería Follas Novas, a las siete de la tarde.
Soñador
Es un volumen editado desde La Voz de la Verdad, de Lugo, librería a la par que editorial. En el perfil de sus redes sociales, Bolívar Antela Garrido se define como "Conocedor de absolutamente nada y aprendiz de un infinito todo. Soñador, aventurero y amante, Apasionado de la vida".
Raíces gallegas
Venezolano de padres gallegos, afincado en Vigo, al hacer el Camino de Santiago, este cocinero de profesión encontró buena parte de las motivaciones que inspiran su libro, según detalla en sus posts online.
"Hacer el Camino fue, en su origen, una ilusión de adolescencia… un sueño lejano que con los años fue tomando forma, madurando en silencio, hasta que finalmente se hizo realidad. Y fue precisamente a partir de ese paso (tan esperado como transformador) que nació esta osadía literaria llamada 'Esencia en Cuerpo y Alma'", detalla en un mensaje Bolívar Antela Garrido.
Y añade el autor del libro: "Hay viajes que no comienzan con un paso, sino con una pregunta silenciosa que arde por dentro. Así empezó esta historia: como un susurro entre mis dudas, como una certeza frágil que no sabía si sería capaz de sostener. Santiago de Compostela no fue solo un punto de partida, sino un punto de referencia… y, más aún, un punto culminante. El lugar donde los ciclos se cierran y, sin anunciarlo, otros comienzan".
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