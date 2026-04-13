'No caminas sola' vuelve al Camino para proteger a peregrinas de violencia machista

La plaza de la Catedral de Jaca (Huesca) ha acogido la presentación de la nueva temporada de 'No caminas sola', una iniciativa de las Unidades contra la Violencia de Género de las delegaciones del Gobierno en Galicia, Aragón, La Rioja, Navarra, Castilla y León y Extremadura para reforzar la seguridad de las mujeres que recorren en solitario el Camino de Santiago.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha presentado la campaña junto al jefe superior de la Policía Nacional en Aragón, José Ángel Sanz, y al general de brigada Antonio Orantos, jefe de la Zona de la Guardia Civil en Aragón.

Beltrán ha destacado el trabajo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizan cada año para que el Camino ofrezca todas las garantías para que las peregrinas puedan transitar una ruta libre de violencias machistas y ha agradecido la colaboración de ayuntamientos, farmacias, albergues y hoteles en la difusión del material informativo, han informado desde la Delegación de Gobierno.

La campaña se materializa en la distribución de dípticos y carteles bilingües a lo largo del recorrido, un material que incluye un código QR con acceso directo a los teléfonos de atención —el 016 para violencia machista, y el 062 y 091 para emergencias generales— y a los recursos de atención más cercanos en cada punto del trayecto.

Las peregrinas disponen también de la aplicación AlertCops, compartida por la Guardia Civil y la Policía Nacional, que incorpora la función 'Guardián del Camino de Santiago'.

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Esta herramienta permite compartir la posición en tiempo real con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de modo que en caso de emergencia o riesgo los puestos policiales más cercanos puedan atender a la usuaria de forma inmediata y eficaz.