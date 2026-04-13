La Cátedra USC-Plexus lanza un certamen literario que prohíbe el uso de la inteligencia artificial

La Cátedra CAMELIA de Inteligencia Artificial Aplicada a la Medicina Personalizada de Precisión, impulsada por la Universidad de Santiago en colaboración con Plexus Tech, lanza su programa divulgativo CiudadanIA con la convocatoria del I Certamen de Relatos sin IA: “IA es salud”, que busca textos escritos íntegramente por personas, sin uso de herramientas de inteligencia artificial.

Un concurso que invita a reflexionar, en clave literaria, sobre las posibilidades, los límites, los riesgos, las implicaciones éticas y legales de la inteligencia artificial en la salud, en un momento en el que la IA está transformando ampliamente la investigación biomédica, la práctica clínica y los sistemas y modelos sanitarios.

El certamen, dirigido a todas las personas mayores de 18 años, busca creaciones literarias escritas en lengua castellana, “que vayan más allá de la mera descripción o divulgación y planteen un pensamiento crítico sobre la relación entre IA y salud”. El plazo para la presentación de textos estará abierto desde las 00:01 horas del miércoles 15 de abril hasta las 23:59 horas del viernes 15 de mayo de 2026.

¿Qué deben cumplir los relatos?

Bajo el lema IA es salud, pero sin que sea la IA la que sustituya al pensamiento humano, se busca fomentar una mirada imaginativa, crítica y plural sobre cómo la tecnología influye —o podría influir— en nuestras vidas. Por ello, los relatos presentados deberán ser íntegramente originales y no podrán haber sido elaborados, total ni parcialmente, mediante herramientas de inteligencia artificial.

Los relatos deben explorar la relación entre salud e inteligencia artificial, haciendo que el lector considere sus aplicaciones, límites, riesgos y las implicaciones éticas y legales. No se buscan relatos meramente descriptivos o de divulgación del uso de la aplicación de la IA en la salud, sino creaciones literarias, que aborden con realismo o no temas propios del ámbito. Pueden ser relatos de ficción, fantasía, narrativa realista, humor…

Cada participante podrá presentar un máximo de dos relatos, cuya extensión máxima no debe superar las 1.500 palabras. Deberán inviarse a catedra.ia.med@usc.gal.

Jurado y tres premios económicos

El jurado estará formado por profesionales del ámbito tecnológico, sanitario y literario. Tendrá plenas facultades para decidir las personas ganadoras y su decisión será inapelable. Podrá declarar desierto alguno o todos los premios si así lo considera. Asimismo, se reserva el derecho de no admitir aquellos relatos que atenten contra los derechos a la intimidad, al honor y a la propia imagen de terceros o que contengan connotaciones racistas, sexistas y/o discriminatorias, comentarios obscenos, difamatorios o cualquier otro contenido contrario a la dignidad o el orden público El jurado eliminará cualquier relato que no sea original o sobre el que tenga sospechas fundadas de que ha sido elaborado, total o parcialmente, mediante algún sistema de inteligencia artificial.

Se concederán tres premios: 500 euros para el primero, 300 euros para el segundo y 100 euros para el tercero. Además, si el jurado lo estima oportuno podrá dar premios ex aequo y otorgar adicionalmente menciones especiales a otros textos “con gran mérito”. Las personas ganadoras recibirán además un diploma acreditativo por parte de la Cátedra y serán invitadas a realizar una lectura de sus relatos en el contexto de un evento que organizará la Cátedra durante el mes de junio, relacionado con la aplicación de la IA en la salud.