La compostelana Ana Gesto, artista visual, recibirá el Premio Isaac Díaz Pardo el 16 de abril en A Coruña

Ana Gesto (Santiago, 1978) recibe el jueves en el Teatro Colón de A Coruña (19 horas, acceso libre) el XIX premio Isac Díaz Pardo de producción artística, promovido por la Deputación da Coruña (dotado con 6.500 euros) dentro de la gala DACCultura (Cultura da Deputación da Coruña). Releva en el palmarés al lucense Berio Molina, gracias a una performance llamada "Intervalo 2024".

Jurado especial

El jurado, presidido por la diputada de Cultura, Natividade González, e integrado además por Elena Bangueses Buceta, Xosé Manuel Buxán Bran, Anxela Caramés Sales, María Dolores Dopico Aneiros y Manuel Ignacio Martínez Antelo, destaca esa pieza de Ana Gesto como «unha pausa sonora convertida en obxecto, unha imaxe sonora e poética».

Integrantes del jurado del XIX premio Isac Díaz Pardo de producción artística, promovido por la Deputación da Coruña / Cedida

Vite, Vigo y Valencia

Ana Isabel Gesto, tras su etapa escolar en las aulas del colegio de Vite, se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Vigo, estudió con Bartolomé Ferrando en la Facultad de Bellas Artes de Valencia y formó parte del grupo de investigación Resistencia en la Universidad de Vigo (2008-2011).

Entregada al mundo de la performance y el arte visual, con propuestas donde mezcla elementos poéticos con reivindicaciones feministas y apelaciones a la memoria, Ana Gesto actuó en la última edición de Plataforma, festival compostelano de artes performativas donde compartió cartel con Nuria Sotelo, Andrea Mosquera, Benxamín Otero, Vera Mantero, Teresa Silva, Francisca Aires Mateus, Itsaso Iribarren, Germán de la Riva, Itziar Okariz, Noa y Lara Castro Lema, Alejandra Balboa, Pavel Amílcar o Paula Quintas.

Potas, cazuelas, platos, cucharas

Entre sus creaciones, destacan varias donde emplea potas, cazuelas, platos, cucharas y otros elementos domésticos que combina con cuerdas, telas y lazos para sacarle chispa creativa en actos performativos a base de simbolismo y la acción de su cuerpo.

Conexión con la muestra 'Facemolo co corpo'

La labor de Ana Gesto en Compostela entronca con el ayer de Antón Lopo, más centrado en los últimos años en la edición y la poesía, y con el hoy de Neves Seara, artista compostelana de similar generación que Gesto.

De hecho, Gesto y Seara fueron parte de "Facémolo co corpo. A performance é cousa de mulleres", exposición colectiva celebrada en 2025 en el Auditorio de Galicia, que tuvo por comisarios Mónica Maneiro Jurjo e Iñaki Martínez Antelo.

En dicha muestra coral hecha en la capital gallega, también se contó con piezas de una pionera dentro de la escena del arte hecho performance en España como la artista donostiarra Esther Ferrer (Premio Nacional de Artes Plásticas (2008) y a quienes siguieron por la senda que ella abrió, como la sevillana Pilar Albarracín, la astur Olga Mesa, las compostelanas Mery Pais y Alejandra Pombo Su, o Verónica Vicente (de Tomiño), entre otras participantes.

Noticias relacionadas

Ana Gesto con Edu Valiña. / Cedida

Además, en 2023, la premiada artista visual compostelana Ana Gesto firmó junto Eduardo Valiña un proyecto llamado "Campo da Festa", donde trabajaron con la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia y personas del entorno rural como performers, idea seleccionada para las residencias RPM, con apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), de la Fundación Cidade da Cultura y de la Deputación da Coruña.