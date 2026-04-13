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Cortes de tráfico en San Roque y la Costa do Vedor este miércoles por trabajos de reparación de la línea eléctrica

Las labores se realizarán la madrugada del miércoles entre las 01:00 horas y las 07:00 horas

Un autobús urbano circula por San Roque, en Santiago

Un autobús urbano circula por San Roque, en Santiago / Antonio Hernández

David Suárez

Santiago de Compostela

Nuevo corte de tráfico nocturno en Santiago. Después de que la semana pasada el túnel del Hórreo sufriera restricciones de circulación durante las madrugadas, este miércoles dos calles de la capital gallega estarán cortadas también por la noche.

Un aviso que el Concello de Santiago ya tiene colgado en su página web y en el que informan que debido a trabajos de reparación en la línea eléctrica, la rúa de San Roque y la Costa do Vedor permanecerán cerradas al tránsito de vehículos en diferentes horarios.

En San Roque se habilitará un paso alternativo

La intervención comenzará en San Roque -una de las arterias de la ciudad- a las 01:00 horas, con trabajos que se prolongarán hasta las 04:00 horas.

Noticias relacionadas y más

La intervención comenzará en San Roque, una de las arterias de la ciudad

La intervención comenzará en San Roque, una de las arterias de la ciudad / Antonio Hernández

Tres horas en las que Raxoi comunica que se dará un paso alternativo al tráfico rodado. Una vez terminadas las labores, estas se desplazarán hasta la Costa do Vedor entre las 04:00 horas y las 07:00 horas.

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