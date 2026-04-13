Crujeiras inicia etapa á fronte da USC cunha intensa xornada de reunións e docencia
O seu primeiro día no cargo comezou cunha reunión do Consello Social e rematará dando clases en Matemáticas
A nova reitora da Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, que tomou posesión do cargo o pasado venres 10 de abril nun multitudinario acto no Salón Nobre do Colexio de Fonseca, iniciou este primeiro día cunha reunión do Consello Social que comezou ás 10 horas e se prolongou durante boa parte da mañá.
A continuación, mantivo xuntanzas co equipo reitoral e cos distintos servizos para poñer en marcha o traballo da semana, que continuarán pola tarde. “Rematarei o día dando clase de 18 a 20 horas na Facultade de Matemáticas”, traslada Crujeiras a EL CORREO GALLEGO.
Foi o sábado cando Crujeiras presidiu o seu primeiro acto como reitora. Foi na Facultade de Matemáticas, con motivo da xornada de despedida da promoción de Estalmat Galicia que iniciou a súa andaina en 2023, mesmo día que participou na clausura do programa Abril Oteriano, no Paraninfo de Xeografía e Historia.
"Quero construír unha Universidade que avance, que se adiante ás demandas da sociedade"
Esta mañá de luns, a catedrática de Estatística Operativa trasladaba nas súas redes a súa “emoción e responsabilidade” ao asumir a reitoría da Universidade de Santiago.
“Somos moitas as persoas que facemos Universidade cada día: dende o persoal docente e investigador ata o equipo técnico, de xestión, administración e servizos; dende o estudantado que hoxe estades nas aulas ata o que xa levou consigo a nosa formación por todo o mundo. Vós sodes a razón de ser desta institución. Por vós, a Universidade é un espazo de encontro, de coñecemento compartido e de transformación social”, traslada.
Por ese motivo, aposta por construír “unha Universidade que avance, que se adiante ás demandas da sociedade, que innove na maneira de facer e de relacionarse. Unha Universidade que coide do noso e que coide de nós. Unha Universidade aberta, inclusiva, feminista, orgullosamente pública e galega, e comprometida coa excelencia académica e coa defensa dos dereitos humanos”.
Desta maneira, reivindica “o noso espazo, o noso tempo e a nosa voz. A túa voz. A miña voz. A que fala en galego, a que defende a ciencia aberta, a que non queda en silencio ante as desigualdades. A voz dunha USC que é memoria e historia, mais tamén futuro e esperanza”.
- La pastelería con los cruasanes más famosos de Santiago: 'Los estudiantes vienen a buscarlos a las 4 de la mañana
- Conxo finalmente tendrá fiesta el próximo fin de semana: 'Hemos pasado mucho trabajo como para tener que cancelarla
- Así es la tapa de oreja más popular de Santiago: 'Hacemos hasta 120 kilos a la semana
- El furancho que conquistó a la princesa Leonor a 50 minutos de Santiago: 'Tiene una de las mejores empanadas
- El Obradoiro conquista Coruña y parte del ascenso directo
- Casi 55.000 jóvenes y jubilados compostelanos viajan gratis en bus metropolitano: un 16% más
- Este pueblo a media hora de Santiago busca vecinos: con trabajo y alquileres desde 400 euros
- El Cristo de la Paciencia regresa a Conxo y pone el broche final a la Semana Santa compostelana