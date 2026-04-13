Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bloqueo OrmuzAlquiler en SantiagoRegreso a GaliciaConxoAna Gesto
instagram

Crujeiras inicia etapa á fronte da USC cunha intensa xornada de reunións e docencia

O seu primeiro día no cargo comezou cunha reunión do Consello Social e rematará dando clases en Matemáticas

A reitora da USC, Rosa Crujeiras, presidiu este luns unha reunión do Consello Social. / Santi Alvite

Lorena Rey

Santiago

A nova reitora da Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, que tomou posesión do cargo o pasado venres 10 de abril nun multitudinario acto no Salón Nobre do Colexio de Fonseca, iniciou este primeiro día cunha reunión do Consello Social que comezou ás 10 horas e se prolongou durante boa parte da mañá.

A continuación, mantivo xuntanzas co equipo reitoral e cos distintos servizos para poñer en marcha o traballo da semana, que continuarán pola tarde. “Rematarei o día dando clase de 18 a 20 horas na Facultade de Matemáticas”, traslada Crujeiras a EL CORREO GALLEGO.

Foi o sábado cando Crujeiras presidiu o seu primeiro acto como reitora. Foi na Facultade de Matemáticas, con motivo da xornada de despedida da promoción de Estalmat Galicia que iniciou a súa andaina en 2023, mesmo día que participou na clausura do programa Abril Oteriano, no Paraninfo de Xeografía e Historia.

"Quero construír unha Universidade que avance, que se adiante ás demandas da sociedade"

Esta mañá de luns, a catedrática de Estatística Operativa trasladaba nas súas redes a súa “emoción e responsabilidade” ao asumir a reitoría da Universidade de Santiago.

“Somos moitas as persoas que facemos Universidade cada día: dende o persoal docente e investigador ata o equipo técnico, de xestión, administración e servizos; dende o estudantado que hoxe estades nas aulas ata o que xa levou consigo a nosa formación por todo o mundo. Vós sodes a razón de ser desta institución. Por vós, a Universidade é un espazo de encontro, de coñecemento compartido e de transformación social”, traslada.

Por ese motivo, aposta por construír “unha Universidade que avance, que se adiante ás demandas da sociedade, que innove na maneira de facer e de relacionarse. Unha Universidade que coide do noso e que coide de nós. Unha Universidade aberta, inclusiva, feminista, orgullosamente pública e galega, e comprometida coa excelencia académica e coa defensa dos dereitos humanos”.

Desta maneira, reivindica “o noso espazo, o noso tempo e a nosa voz. A túa voz. A miña voz. A que fala en galego, a que defende a ciencia aberta, a que non queda en silencio ante as desigualdades. A voz dunha USC que é memoria e historia, mais tamén futuro e esperanza”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents