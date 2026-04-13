La Policía intercepta a un conductor ebrio en Santiago: acaba denunciado por desobediencia y portar hachís en la vía pública

Largo fin de semana de incidencias para la Policía Local compostelana. Entre ellas destacada una intervención que los agentes llevaron a cabo este domingo en Santiago, cuando dieron el alto a un conductor que circulaba en estado de embriaguez y el cual terminó denunciado también por desobediencia y por portar hachís en la vía pública.

Una información que se desprende del parte que la policía municipal elabora cada día y que se ha hecho pública este lunes. Tal y como señala el informe, en torno a las 10:45 horas de ayer una patrulla instruyó diligencias penales a un conductor que fue interceptado en el Ensanche, concretamente en el cruce de la rúa Santiago de Chile con Fray Rosendo Salvado, mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

Punto de Santiago de Chile en el que fue interceptado el conductor en estado ebrio y portando hachís / Maps

Dos denuncias más

Del mismo modo, los agentes se vieron obligados a levantar dos actas más. Una por la actitud que el hombre adoptó ante los agentes, por lo que fue denunciado por desobediencia a la autoridad en el ejercicio de sus funciones. La segunda, por portar drogas en la vía pública, ya que durante el registro que le efectuó la policía le intervino cierta cantidad de hachís.