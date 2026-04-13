¿Diésel o gasolina? Estas son las gasolineras más baratas para repostar carburante este lunes en Santiago

Más de seis semanas. Es el tiempo que ha pasado desde que Estados Unidos e Israel iniciaron su ofensiva bélica contra el régimen iraní, cuyas consecuencias todos conocemos: los precios de la gasolina están disparados desde entonces.

Una situación que este fin de semana lejos de solucionarse, parece haberse complicado aún más después del fracaso de las negociaciones entre las delegaciones de EEUU e Irán en Islamabad, ya que, el desencuentro entre ambos, ha derivado en el anuncio del presidente Trump del bloqueo del estrecho de Ormuz por parte del ejército estadounidense.

Imagen de satélite del estrecho de Ormuz. / Modis Team/Nasa Gsfc / Zuma Press / ContactoPhoto

Un nuevo giro de tuerca que, a buen seguro, tendrá consecuencias negativas en el precio de los carburantes, por lo que desde EL CORREO GALLEGO os mostramos cuáles son las gasolineras más baratas este lunes en Santiago para repostar gasolina antes de otra más que posible subida.

Las low cost las más económicas

Como no podía ser de otra manera, las estaciones de servicio en las que podemos ahorrarnos unos euros hoy en la capital de Galicia son las llamadas 'low cost'.

Si hablamos de gasolina 95, este lunes encontramos dos compañías que igualan sus precios como los baratos para repostar este tipo de carburante en Santiago. Son las gasolineras que Petroprix y Plenergy tienen en las inmediaciones del polígono de Costa Vella, donde la gasolina se paga a 1.427 euros el litro.

La gasolinera GVoil de O Castiñeiriño / El Correo Gallego

En el caso del diésel, además de las ya mencionadas Petroprix y Plenergy donde este lunes tiene un valor de 1.729 euros el litro, hay otra gasolinera que se desmarca como la más económica. Se trata del establecimiento que GVoil tiene en O Castiñeiriño, donde el litro se paga hoy a 1.727 euros.