Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bloqueo OrmuzAlquiler en SantiagoRegreso a GaliciaConxoAna Gesto
instagram

Eventos culturais

Raxoi convoca o Premio Selic e o mercado do libro na Festa do Banquete de Conxo

A dotación do galardón do festival do libro e da lectura é de 6.000 euros e o marco referencial da obra debe estar vencellado a Compostela

Inauguración do festival Selic, na praza da Quintana, o pasado ano

Inauguración do festival Selic, na praza da Quintana, o pasado ano / Jesús Prieto

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

O goberno local vén de aprobar as bases da convocatoria do Premio Selic de creación literaria 2026, «que ten como obxectivo incrementar a presenza de Santiago de Compostela na literatura escrita en galego».

Así o explicaba en rolda de prensa a voceira do goberno e concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao. O premio ten unha dotación de 6.000 euros e poden concorrer a el obras inéditas de narrativa, poesía, teatro e ensaio que teñan Santiago de Compostela como marco da acción ou referencia.

O prazo de recepción de orixinais ábrese ao día seguinte de que se publique a convocatoria no BOP e remata o 10 de setembro deste 2026.

Noticias relacionadas y más

Ademais a xunta de goberno aprobou as bases do VII mercado do libro da Festa do Banquete de Conxo, que terá lugar os días 23 e 24 de maio. O prazo para solicitar unha das 20 prazas que se van ofertar neste mercado remata o vindeiro día 30 de abril.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Raxoi convoca o Premio Selic e o mercado do libro na Festa do Banquete de Conxo

Raxoi convoca o Premio Selic e o mercado do libro na Festa do Banquete de Conxo

Alianza para recuperar el patrimonio en madera de la Catedral de Santiago

Alianza para recuperar el patrimonio en madera de la Catedral de Santiago

Raxoi licita a redacción do plan para conectar Lavacolla á rede de abastecemento

Raxoi licita a redacción do plan para conectar Lavacolla á rede de abastecemento

La Policía intercepta a un conductor ebrio en Santiago: acaba denunciado por desobediencia y portar hachís en la vía pública

La Policía intercepta a un conductor ebrio en Santiago: acaba denunciado por desobediencia y portar hachís en la vía pública

La Cátedra USC-Plexus lanza un certamen literario que prohíbe el uso de la inteligencia artificial

La Cátedra USC-Plexus lanza un certamen literario que prohíbe el uso de la inteligencia artificial

Crujeiras inicia etapa á fronte da USC cunha intensa xornada de reunións e docencia

Crujeiras inicia etapa á fronte da USC cunha intensa xornada de reunións e docencia

¿Diésel o gasolina? Estas son las gasolineras más baratas para repostar carburante este lunes en Santiago

¿Diésel o gasolina? Estas son las gasolineras más baratas para repostar carburante este lunes en Santiago

Raxoi se reunirá "en breve" con la nueva rectora de la USC: "Promete un mandato muy positivo"

Raxoi se reunirá "en breve" con la nueva rectora de la USC: "Promete un mandato muy positivo"
