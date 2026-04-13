Raxoi convoca o Premio Selic e o mercado do libro na Festa do Banquete de Conxo
A dotación do galardón do festival do libro e da lectura é de 6.000 euros e o marco referencial da obra debe estar vencellado a Compostela
O goberno local vén de aprobar as bases da convocatoria do Premio Selic de creación literaria 2026, «que ten como obxectivo incrementar a presenza de Santiago de Compostela na literatura escrita en galego».
Así o explicaba en rolda de prensa a voceira do goberno e concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao. O premio ten unha dotación de 6.000 euros e poden concorrer a el obras inéditas de narrativa, poesía, teatro e ensaio que teñan Santiago de Compostela como marco da acción ou referencia.
O prazo de recepción de orixinais ábrese ao día seguinte de que se publique a convocatoria no BOP e remata o 10 de setembro deste 2026.
Ademais a xunta de goberno aprobou as bases do VII mercado do libro da Festa do Banquete de Conxo, que terá lugar os días 23 e 24 de maio. O prazo para solicitar unha das 20 prazas que se van ofertar neste mercado remata o vindeiro día 30 de abril.
- La pastelería con los cruasanes más famosos de Santiago: 'Los estudiantes vienen a buscarlos a las 4 de la mañana
- Conxo finalmente tendrá fiesta el próximo fin de semana: 'Hemos pasado mucho trabajo como para tener que cancelarla
- Así es la tapa de oreja más popular de Santiago: 'Hacemos hasta 120 kilos a la semana
- El furancho que conquistó a la princesa Leonor a 50 minutos de Santiago: 'Tiene una de las mejores empanadas
- El Obradoiro conquista Coruña y parte del ascenso directo
- Casi 55.000 jóvenes y jubilados compostelanos viajan gratis en bus metropolitano: un 16% más
- Este pueblo a media hora de Santiago busca vecinos: con trabajo y alquileres desde 400 euros
- El Cristo de la Paciencia regresa a Conxo y pone el broche final a la Semana Santa compostelana