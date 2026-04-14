Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 14 de abril, en Santiago?

Los Auténticos Decadentes llegan a la Capitol con su gira de 30 aniversario

Dentro de una gira con la que están conmemorando su trigésimo aniversario por diferentes puntos de Europa, los integrantes de la banda argentina Los Auténticos Decadentes recalan hoy en Santiago, donde actuarán a partir de las 20:00 horas en la Sala Capitol. Con entradas a partir de los 38,5 euros, los asistentes tendrán ocasión de disfrutar de una mezcla de ska, rock y cumbia con toques poperos, tan característica de un grupo que inició su andadura con Mi vida loca. Un disco que está considerado como una obra maestra de la música popular y que dejó una enorme huella en la historia del rock latino con temas como La guitarra, El murgueroEl pájaro vio el cielo y se voló o Diosa.

Cartel de la muestra que se inaugura hoy en la Facultade de Filoloxía / Cedida

Abre en Filoloxía una exposición bibliográfica sobre Otero Pedrayo

USC. La Facultade de Filoloxía de la Universidade de Santiago expone desde este martes y hasta el 17 de mayo una muestra bibliográfica sobre la figura de Ramón Otero Pedrayo, realizada de forma conjunta por la Fundación Penzol y la Cátedra Institucional Otero Pedrayo de la USC. La inauguración tendrá lugar a las 12:00 horas, en un acto que contará con la presencia del decano de la facultad, Elías Feijó; así como de la vicedecana, Elsa González, y la directora de la cátedra, Dolores Vilavedra. La muestra forma parte de las actividades impulsadas por dicha cátedra por la declaración de este 2026 como Ano Otero Pedrayo, coincidiendo con el 50 aniversario de su fallecimiento. De carácter divulgativo, realiza un recorrido por la trayectoria vital, intelectual y académica del polígrafo ourensano a través de ocho paneles, que se complementan con una selección de las publicaciones del escritor e historiador de los fondos de la propia biblioteca de la facultad.

Fotograma de 'Pequeña Miss Sunshine' / Cedida

V Mostra de Cine e Educación (Cineduca) en el Ateneo

Las proyecciones de la quinta edición de la Mostra Internacional de Cine e Educación (Cineduca) arrancan hoy con la exhibición en el Ateneo de Santiago, a partir de las 19:00 horas, de Pequeña Miss Sunshine, y este miércoles será el turno de La caza. Dirigida por Jonathan Dayton y Valerie Faris, la película q¡ue se podrá ver esta tarde se centra en el viaje que lleva a cabo una familia disfuncional.

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Proyecto Museo Migrante en la Zona C

ARTE FOTOGRÁFICO. La Zona C se convierte hoy en estudio fotográfico del proyecto Museo Migrante Migrante en Movemento, a través del que la artista hispano brasileña Angélica Dass invita a la ciudadanía a compartir sus historias de desplazamiento y memoria mediante el retrato y la escucha. Para participar basta con reservar sesión a través del formulario habilitado en la web de Compostela Cultura. De 11 a 14:00 y de 16 a 19:00 horas.