Las diputaciones piden tiempo ante el plan de la Xunta para impulsar los aeropuertos gallegos

La Xunta de Galicia y las diputaciones de A Coruña, Pontevedra y Ourense avanzaron este martes en la búsqueda de una estrategia común para mejorar la conectividad aérea, aunque sin compromisos concretos por el momento. La reunión, celebrada en San Caetano (Santiago) y en la que también participó el director xeral de Turismo, Xosé Merelles, sirvió para presentar el modelo impulsado por el Ejecutivo autonómico en colaboración con AENA, pero dejó en manos de cada administración la decisión final sobre su implicación. La Diputación de Lugo no asistió pese a estar convocada.

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, enmarcó el encuentro en una ronda de contactos con distintos actores económicos y defendió la necesidad de coordinación institucional para captar nuevas rutas aéreas. “Hoxe tivemos a segunda das xornadas de traballo con diferentes actores económicos de Galicia para falar da proposta de captación de voos”, explicó, antes de agradecer la asistencia de las diputaciones presentes. El objetivo, señaló, es compartir el modelo de AENA —basado en el análisis de demanda turística y de negocio y en el conocimiento de las aerolíneas— y sumar a ese planteamiento un apoyo institucional que permita hacerlo viable.

En este sentido, Calvo detalló que la Xunta propone una aportación de 100.000 euros por cada nuevo destino, centrada en la promoción en origen durante un año. “Non é unha cifra caída do ceo”, afirmó, al tiempo que recordó que el Gobierno gallego invierte ya alrededor de 13 millones de euros anuales en promoción turística internacional. Según explicó, esta nueva línea busca reforzar esa estrategia con acciones específicas ligadas a rutas concretas, en coordinación con AENA y abiertas a la participación de otras administraciones. “Se vamos todos xuntos, xunto con ese modelo de negocio que propón AENA, eu creo que será un cambio importante”, defendió.

El conselleiro evitó entrar en las críticas de algunos alcaldes a esta cuantía y apeló a la colaboración: “A min me gustaría que por primeira vez todos empurraramos na mesma dirección”. En esta línea, confirmó que ya se ha solicitado a AENA la convocatoria de una nueva reunión del grupo de trabajo para comienzos de mayo, en la que espera que las distintas administraciones acudan con propuestas concretas sobre su posible participación. “Agora cada administración terá que facer o seu traballo”, indicó.

Prudencia, por parte de las diputaciones

Por parte de las diputaciones, el mensaje fue de prudencia. La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, explicó que su institución acudió a la reunión —al igual que ya había hecho en la convocatoria de AENA— para conocer de primera mano la propuesta, pero sin asumir compromisos por ahora. “Hemos recibido la propuesta de Xunta, vamos a ponerla encima de la mesa, vamos a analizarla, así que de momento no puedo avanzar ningún tipo de compromiso”, señaló. Sánchez subrayó que la diputación no tiene competencias aeroportuarias, pero defendió su papel en la promoción del territorio, especialmente a través de la marca Rías Baixas y en relación con el aeropuerto de Vigo. “Creemos que esa es la línea, potenciar la promoción turística en origen”, añadió, destacando la importancia de basar las decisiones en datos objetivos como los análisis comerciales de AENA.

En términos similares se pronunció la diputada de Industria, Emprego e Política Demográfica de la Diputación de A Coruña, Rosana García, quien agradeció la convocatoria de la Xunta y situó el siguiente paso en el análisis interno de la propuesta. “Agora toca trasladar o que aquí falamos hoxe e valoralo”, afirmó, avanzando que las administraciones están emplazadas a una próxima reunión en la que deberán presentar una posición “máis firme”.

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Durante el encuentro también se abordó la evolución reciente del tráfico aéreo, especialmente la caída del 30 % registrada en el aeropuerto de Santiago en el primer trimestre de 2026. Calvo pidió contextualizar estos datos y los atribuyó a varios factores coyunturales. “Hai unha compañía aérea que decidiu a metade dunha tempada sacar a súa base de Santiago”, explicó en referencia a Ryanair, a lo que se suma el cierre del aeropuerto durante un mes por obras en la pista y la creciente competencia del AVE en rutas como Santiago-Madrid. “Isto non quere dicir que pasemos absolutamente destas reducións, pero hai que poñelas en contexto”, señaló, insistiendo en que el nuevo modelo busca precisamente revertir esta situación a medio plazo.

En clave turística, el director xeral de Turismo, Xosé Merelles, vinculó la mejora de la conectividad aérea con los retos del próximo Xacobeo. “Uns aeroportos ben conectados co exterior e con voos directos, pois é fundamental para o desenvolvemento dun bo Xacobeo”, afirmó. Merelles recordó que Galicia alcanzó cifras récord de visitantes el pasado año, con un 30 % de turismo internacional, y defendió la necesidad de seguir reforzando la promoción en los principales mercados emisores. “Estamos traballando para que os aeroportos poidan atraer rutas que nos conecten mellor”, añadió.

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Con este escenario, la Xunta confía en que el trabajo conjunto con diputaciones, ayuntamientos y agentes económicos permita sentar las bases de una estrategia compartida que refuerce la conectividad aérea de Galicia, aunque por el momento las administraciones provinciales optan por analizar la propuesta antes de definir su grado de implicación.