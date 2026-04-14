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Investigación biomédica en Santiago

Descubren los beneficios en el hígado de fármacos para patologías metabólicas

El estudio, realizado por un equipo del Cimus de la USC en colaboración con el LTRI de la Universidad de Toronto, acaba de ser publicado en 'Cell Metabolism'

La autora principal del estudio, María Jesús González Rellán, junto a Daniel Drucker.

La autora principal del estudio, María Jesús González Rellán, junto a Daniel Drucker. / Cedida

K.M.

Santiago

Los fármacos basados en GLP-1, gracias a los cuales el tratamiento de enfermedades metabólicas como la diabetes y la obesidad ha experimentado un notable cambio, ofrecen también destacados beneficios en patologías hepáticas. Así lo corrobora un estudio realizado entre el LTRI de la Universidad de Toronto y el Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas de la USC, cofinanciado con fondos europeos y que acaba de ser publicado en Cell Metabolism.

En esta investigación se demuestra que la semaglutida tiene efectos directos sobre el hígado, al margen de la pérdida de peso, lo que ayuda a explicar su eficacia frente a la enfermedad hepática metabólica. En concreto, se ha comprobado que el receptor de GLP-1, la diana terapéutica de la semaglutida, está en un tipo muy específico de células endoteliales del hígado que actúan como coordinadoras del funcionamiento hepático. Cuando la semaglutida activa este receptor, se desencadena una red de señales que reduce la inflamación, disminuye la fibrosis y favorece la recuperación del tejido hepático.

Abre la puerta a nuevas terapias

De ahí la importancia de este hallazgo, puesto que supone un cambio notable en la forma de entender cómo actúan los fármacos basados en GLP-1. Y es que según la autora principal del estudio, María Jesús González Rellán, “identificar estos mecanismos directos nos ayuda a entender mejor su eficacia y abre la puerta a desarrollar terapias más específicas y a identificar qué pacientes pueden beneficiarse más de estos tratamientos”.

Afecta al 30% de la población mundial

Se calcula que la enfermedad hepática metabólica afecta a una de cada tres personas en todo el mundo, sin que hasta hace poco hubiera tratamientos eficaces, y como está estrechamente asociada a la obesidad y la diabetes, se asumía que la mejoría al ser tratados los pacientes con fármacos basados en GLP-1 se debía de forma indirecta a la pérdida de peso. Pero ensayos clínicos recientes han comprobado que algunos pacientes mejoraban incluso antes de adelgazar o de hacerlo de forma significativa.

Las investigadoras del Cimus de la Universidade de Santiago Marta Varela y Cristina Riobello.

Las investigadoras del Cimus de la Universidade de Santiago Marta Varela y Cristina Riobello. / Cedida

Ahora, un estudio liderado por la investigadora María Jesús González Rellán, beneficiaria de una Marie Skłodowska-Curie Global Fellowship entre el Cimus de la USC y el Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute (Toronto), y desarrollado en el grupo de Daniel Drucker, ha identificado uno de esos mecanismos. El trabajo contó además con la participación de las investigadoras Cristina Riobello y Marta Varela Rey, del grupo Liver Metabolism and Disorders Laboratory (Limed) del propio Cimus. “Durante años se asumió que la mejoría hepática con estos fármacos era consecuencia de la pérdida de peso. Nuestros resultados muestran que la semaglutida también actúa directamente sobre el hígado, activando células que coordinan la respuesta frente a la inflamación y la fibrosis”, resalta González Rellán.

Acción protectora directa sobre el hígado

“Este estudio refuerza, por tanto, la idea de que la semaglutida no solo ayuda a perder peso, sino que ejerce una acción protectora directa sobre el hígado, lo que consolida su papel como herramienta clave frente a enfermedades metabólicas complejas”, concluye.

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El trabajo presenta además un contexto especialmente relevante para Galicia. La investigación se llevó a cabo en el laboratorio de Daniel Drucker, recientemente distinguido con el Premio Princesa de Asturias y el Premio Fronteras del Conocimiento por el descubrimiento y desarrollo de las terapias basadas en GLP-1, y cuenta con una participación destacada de personal investigador vinculado al Cimus, lo que refuerza la contribución de la USC a un ámbito de gran impacto clínico y social.

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