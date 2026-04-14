Reto del IDIS: desarrollar modelos integrados de atención en cáncer y patologías cardiovasculares 'exportables' a toda Europa

Con un presupuesto de un total de 6.895.180,77 euros y con la vista puesta en el horizonte de 2029, el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago lidera el proyecto europeo de cooperación transfronterizo New Heatlh, con el reto de "ver cómo desarrollar modelos integrados de atención a las dos formas de enfermar más prevalentes en Europa en su conjunto, pero también en España y Portugal, el cáncer y las patologías cardiovasculares", en palabras de José Ramón González Juanatey, colíder de esta iniciativa junto a Rafael López.

En la presentación de esta ambiciosa iniciativa en la Cidade da Cultura, el líder del grupo de Cardiología del IDIS ponía este martes el acento en el reto de conseguir unos modelos que sean exportables dentro de la Unión Europea y que contribuyan a disminuir las inequidades que existen, no solo entre los diferentes países europeos, sino incluso dentro de cada territorio. En este sentido, recordó que según un estudio sobre enfermedades cardiovasculares llevado a cabo durante la etapa de José Miñones como ministro de Sanidad, "un trabajador manual no cualificado tiene cinco veces más riesgo de sufrir un infarto en Galicia que un universitario con un nivel de renta superior a 30.000 euros al año". De ahí que entre los objetivos que se plantean esté el de "ver cómo podemos innovar para optimizar la prevención, el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de los pacientes en estas dos patologías que representan más del 60% del impacto sociosanitario".

"Un trabajador manual no cualificado tiene cinco veces más riesgo de sufrir un infarto en Galicia que un universitario con un nivel de renta superior a 30.000 euros al año" José Ramón González Juanatey — Líder del Grupo de Cardiología del IDIS y catedrático de la USC

El líder del Grupo de Oncología Médica Trasnacional del IDIS, Rafael López, destacó también como un reto futuro el de "lograr una sanidad igualitaria e integrada a nivel europeo", y en el caso concreto de este proyecto, incorporando además "nuevas tecnologías y nuevas investigaciones al servicio de una sanidad transfronteriza de verdad, y que sirva de ejemplo para el resto de Europa".

Para la rectora de la Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, que recordó su faceta como estadística y lo que el análisis de datos puede aportar a iniciativas como ésta, el proyecto New Health "é unha inmellorable oportunidade para visibilizar e sacar proveito das capacidades tecnolóxicas que temos na USC, ligadas nesta ocasión á unha iniciativa no ámbito sanitario que cruza fronteiras, posto que a universidade, o coñecemento non ten límite territorial".

Santiago, polo de excelencia biosanitaria

Recalcó que desde la Universidade de Santiago "somos parte dun polo de excelencia biosanitaria que históricamente xorde ao redor da Facultade de Medicina, do noso Hospital Clínico, e hoxe cos principais institutos de investigación sanitaria e a súa intensa actividade investigadora de calidade", y reinvidicó además que "somos unha universidade con importantes capacidades tecnolóxicas".

La directora científica del IDIS, Luz Couce, consideró que este proyecto "refleja una ambición científica y tecnológica, pero también un firme compromiso con la mejora real de la vida de las personas", en un momento que calificó como "decisivo para los sistemas sanitarios de Europa, con un envejecimiento de la población, aumento de la cronicidad y presión sobre los recursos, lo que lleva a incorporar la innovación de una forma efectiva y a replantearnos cómo prestamos la atención sanitaria".

Liderazgo investigador del IDIS

Tras asegurar que "ya no basta con hacer más, necesitamos hacerlo mejor, de una manera más coordinada, eficiente y, sobre todo, más centrada en el paciente", enmarcó el proyecto New Health como "una apuesta por una nueva forma de entender una sanidad conectada, inteligente y colaborativa", puesto que con él se consolida la cooperación entre España y Portugal, "posicionando a nuestra eurorregión como un referente europeo en innovación sanitaria".

Reivindicó también que el IDIS "ha demostrado una sólida capacidad para liderar proyectos internacionales estratégicos en el marco del programa Interreg", destacando que tres de los activos actualmente cuentan con una financiación global de más de diez millones de euros.

Liderado desde Santiago por el IDIS, en esta ambiciosa iniciativa para ofrecer una mejor asistencia sanitaria centrada en el paciente, participan también las universidades de Santiago y Vigo, así como la Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS), la Fundación de Investigación Biomédica de Salamanca (Fibsal), la Fundación Pública Andaluza para la Gestión e Investigación de Salud de Sevilla (FiseviI), el Hospital Universitario Virgen Macarena (Servicio Andaluz de Salud), la Fundación Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León (ICSCYL), la Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E.P.E. (Portugal) y el Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E. (Portugal),