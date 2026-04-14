Isabel Perelló inaugura en Santiago un curso sobre patrimonio histórico y urbanismo con jueces de toda España
Se abordarán el impacto del turismo en ciudades Patrimonio de la Humanidad, la regulación de las viviendas turísticas y la protección del patrimonio cultural desde una perspectiva jurídica y urbanística
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, inaugurará este miércoles en Santiago la séptima edición del curso dedicado a la protección del patrimonio histórico y su relación con el urbanismo, una cita formativa en la que participan jueces y juezas de distintos puntos del país. El acto de apertura está previsto para las 9.45 horas en el auditorio del Museo de las Peregrinaciones. En la inauguración intervendrán también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Ignacio Picatoste, y el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.
La conferencia inaugural correrá a cargo de Carlos Lesmes, quien analizará la normativa europea de servicios y las limitaciones en torno a la regulación de las viviendas de uso turístico. Dirigido por la magistrada del Tribunal Supremo Maria Dolores Rivera, el curso abordará durante varios días cuestiones como el impacto del turismo en ciudades Patrimonio de la Humanidad, las alternativas a los alojamientos turísticos, la posible implantación de tasas turísticas o la protección internacional del patrimonio cultural. También se dedicará un espacio al estudio del patrimonio funerario.
Los asistentes participarán además en actividades prácticas, como una visita a las cubiertas de la Catedral, donde se explicarán procesos de restauración de bienes culturales, y un recorrido por el casco histórico de Santiago para analizar su evolución urbanística a lo largo del tiempo. El programa reunirá a magistrados, académicos y profesionales del ámbito del patrimonio, incluyendo arquitectos, responsables de fundaciones culturales y expertos de la UNESCO. La clausura del curso estará a cargo del vocal del CGPJ Bernardo Fernández.
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