Juan Díaz Villoslada asume este miércoles la gerencia de la Universidade de Santiago

Juan Manuel Díaz Villoslada asumirá desde este miércoles su cargo como nuevo gerente de la Universidade de Santiago tras ser aprobada este lunes por el Consello Social de la USC la propuesta de la rectora, Rosa Crujeiras, y su publicación en el DOG este martes.

Díaz Villoslada, que hasta el momento de su nombramiento era jefe del servicio de Tesourería Xeral del Concello da Coruña, fue también entre 2012 y 2016 gerente de la Universidade da Coruña, y sustituye en el cargo a Javier Ferreira, quien lo ocupó durante el mandato de Antonio López al frente de la USC.

Además, a lo largo de su trayectoria profesional ha ejercido como técnico superior de la dirección-área de economía y planificación estratégica, director de Facenda, Interior e Servizos Xerais, o coordinador de los servicios centrales y jefe de Persoal da dicha administración local.

Dilatada trayectoria en el ámbito local y autonómico

En el Gobierno gallego también ha ocupado diferentes responsabilidades, como las de subdirector general de Administración Local, inspector de servicios, subdirector general de Coordinación administrativa y control presupuestario en la Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas, así como jefe de servicio de Contratación e Expropiacións en la Dirección xeral de Obras Públicas y jefe de sección de gestión jurídica y explotación en la Subdirección Xeral de Portos.

Licenciado en Derecho por la Universidade de Santiago (USC) y con diploma de inspector de servicios y de directivo, Juan Manuel Díaz Villoslada tiene un posgrado en dirección de recursos humanos en empresas, organizaciones e instituciones por la Universidade da Coruña y especialización en gestión de personal por el Instituto Nacional de Administración Pública. Cuenta además con numerosa formación continua especializada en el ámbito de la gestión pública.