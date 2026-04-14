Relevo en la USC
Juan Díaz Villoslada asume este miércoles la gerencia de la Universidade de Santiago
Entre 2012 y 2016 ejerció el mismo cargo en la Universidade da Coruña
K.M.
Juan Manuel Díaz Villoslada asumirá desde este miércoles su cargo como nuevo gerente de la Universidade de Santiago tras ser aprobada este lunes por el Consello Social de la USC la propuesta de la rectora, Rosa Crujeiras, y su publicación en el DOG este martes.
Díaz Villoslada, que hasta el momento de su nombramiento era jefe del servicio de Tesourería Xeral del Concello da Coruña, fue también entre 2012 y 2016 gerente de la Universidade da Coruña, y sustituye en el cargo a Javier Ferreira, quien lo ocupó durante el mandato de Antonio López al frente de la USC.
Además, a lo largo de su trayectoria profesional ha ejercido como técnico superior de la dirección-área de economía y planificación estratégica, director de Facenda, Interior e Servizos Xerais, o coordinador de los servicios centrales y jefe de Persoal da dicha administración local.
Dilatada trayectoria en el ámbito local y autonómico
En el Gobierno gallego también ha ocupado diferentes responsabilidades, como las de subdirector general de Administración Local, inspector de servicios, subdirector general de Coordinación administrativa y control presupuestario en la Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas, así como jefe de servicio de Contratación e Expropiacións en la Dirección xeral de Obras Públicas y jefe de sección de gestión jurídica y explotación en la Subdirección Xeral de Portos.
Licenciado en Derecho por la Universidade de Santiago (USC) y con diploma de inspector de servicios y de directivo, Juan Manuel Díaz Villoslada tiene un posgrado en dirección de recursos humanos en empresas, organizaciones e instituciones por la Universidade da Coruña y especialización en gestión de personal por el Instituto Nacional de Administración Pública. Cuenta además con numerosa formación continua especializada en el ámbito de la gestión pública.
- Encuentran el cadáver de un hombre amarrado a una escalinata del puerto de Ribeira
- La pastelería con los cruasanes más famosos de Santiago: 'Los estudiantes vienen a buscarlos a las 4 de la mañana
- Lavacolla, en caída libre: el aeropuerto pierde cerca de un tercio de su tráfico y 2.000 viajeros diarios
- El vacuno de carne alcanza precios históricos en Galicia: un ternero que valía 830 euros tras la pandemia se paga hoy a 1.850
- La casa de la Ribeira Sacra donde rodó Mario Casas se puede alquilar desde 280 euros
- Conxo finalmente tendrá fiesta el próximo fin de semana: 'Hemos pasado mucho trabajo como para tener que cancelarla
- La grabación y difusión de clases estará prohibida por ley para toda la comunidad educativa en Galicia
- El Cristo de la Paciencia regresa a Conxo y pone el broche final a la Semana Santa compostelana