Louzao defiende la estrategia aeroportuaria de Santiago y atribuye la caída de pasajeros a la retirada de Ryanair

Míriam Louzao ha defendido este martes la estrategia del Concello de Santiago en materia aeroportuaria tras la bajada de pasajeros registrada en los últimos meses, que atribuye directamente a la retirada de rutas de Ryanair. Según explicó la concejala portavoz del Bipartito, la evolución actual no responde a un deterioro progresivo del aeropuerto, sino a una caída ya prevista: “Non estamos falando dunha cuestión que vaia empeorando cada mes, senón que nos movemos sempre na mesma cifra de baixada”, afirmó. La también edil de Turismo subrayó que la pérdida de conexiones se corresponde con la marcha de la aerolínea, que concentraba más del 50 % del tráfico de pasajeros en el aeropuerto Rosalía de Castro, lo que ha provocado un impacto directo en las cifras actuales. En este sentido, insistió en que el descenso era esperable tras la reestructuración de rutas.

Louzao destacó además como dato positivo el incremento del tráfico internacional en 1.500 pasajeros, aunque reconoció que se trata de una cifra limitada. Aun así, lo interpretó como una señal de cambio en la composición del tráfico aéreo del aeropuerto.

La edil defendió la necesidad de reducir la dependencia de un único operador y apostar por la diversificación de compañías aéreas. En esa línea, explicó que el objetivo del gobierno local es reforzar la conectividad con grandes hubs internacionales y mejorar las conexiones globales del aeropuerto, incluyendo enlaces directos con Europa y con ciudades como Nueva York tras la reapertura de la pista: “O que fixemos foi intentar facer dun problema unha oportunidade”. Asimismo, Louzao señaló que el trabajo realizado en los últimos meses busca reorientar la estrategia aeroportuaria para atraer nuevas compañías, ya que considera que la excesiva dependencia de Ryanair evidenció una debilidad estructural del sistema de conexiones.

Crítica a la falta de coordinación con la Xunta

La concejala también criticó la falta de coordinación institucional con la Xunta de Galicia en la política aeroportuaria. Aseguró que los concellos siguen asumiendo el peso de las negociaciones con aerolíneas y campañas de promoción, y reclamó un mayor liderazgo autonómico, como ocurre en otras comunidades: “O lóxico é que o peso de todas estas negociacións sexa feito pola Xunta de Galicia”, manifestó Louzao, que denunció además la falta de comunicación fluida entre administraciones y aseguró que en varias reuniones se enteraron de encuentros “pola prensa”. En este sentido, cuestionó la aportación económica anunciada por la Xunta (100.000 euros por cada nueva ruta que se abra en Galicia por año hasta un máximo de seis) para la promoción de rutas, que calificó de insuficiente frente al esfuerzo presupuestario del Concello de Santiago, que cuantificó en 1.185.000 euros por año.

Pese a ello, afirmó que el gobierno local mantiene su disposición a negociar y colaborar en la mejora de la conectividad aérea, insistiendo en que la prioridad es consolidar un aeropuerto más diversificado y menos dependiente de una sola compañía.

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El PP advierte de la caída "alarmante" del turismo

Por su parte, el portavoz del PP, Borja Verea, alertó también este miércoles de una caída “alarmante” en la ocupación hotelera y el número de visitantes en Santiago, con descensos que, según afirmó, llegan al 8% y 10% en algunos meses. El dirigente popular sostuvo que la tendencia es previa a la salida de Ryanair y acusó al gobierno local de haber transmitido un mensaje negativo sobre el turismo: “Puxeron unha diana aos visitantes” y “o turismo era malo e había que educalo”. Verea comparó además la evolución de Santiago con el crecimiento de A Coruña en ocupación hotelera y criticó medidas municipales como los controles de ruido en el casco histórico.