El mago Antón Noriega: "Que saliera en 'Got Talent' le hizo más ilusión a mi familia que a mí"

«Lo de salir en Got talent lo he vivido con ilusión, pero mi familia mucho más porque la actuación se grabó hace un año», dice Antón Noriega, mago lucense «de Vilalba, pero nacido en Viveiro». Ilusionista afincado en Santiago desde hace más de ocho años, integra la nueva familia del Museo da Maxia de Galicia (San Martiño Pinario), tras la etapa con Kiko Pastur al frente, que se lo traspasó a Eloy Fernández.Su paso por ese talent show de Telecinco sorprendió a las actrices Paula Echevarría y Lorena Castell, y al cómico Carlos Latre, pero recibió el «no» del publicista Risto Mejide. El día 25 actúa en el pub Momo (19 h., gratis).

No todo los días se sale en la tele.

Cierto. Ellos tienen tantísimo material grabado que hay muchos números que tienen tres síes del jurado o cuatro síes y eso no implica que vayan a emitir tu número, y yo lo viví con bastante estrés porque no te dicen nada en ningún momento, así que al emitirse sentí relajación...

No sigo ese formato, pero parece que Risto Mejide mantiene su clásico papel de malote televisivo.

Sí, es su papel. Y yo entiendo que por muy malote que sea, si le gusta te dice que «sí» y si no le gusta, te dice que «no». Yo estoy conforme con lo que me dijo... En mi caso, llegué al programa gracias a sus ojeadores, me contactó una chica que trabaja para el programa. Me ofrecieron entrar sin hacer casting porque necesitaban magos. Me pidieron que hiciera magia de cerca, en concreto, magia con monedas; pero yo como sabía que lo más potente que tengo es el mentalismo, me preparé dos números y el día que hice el show ante dirección, el paso previo a la grabación y donde te dicen qué cosas creen que van a funcionar y cuáles no, me dijeron que la rutina de monedas se les quedaba corta, así que les hice el número de mentalismo...

Joshua Kenneth, otro ilusionista ligado a Santiago, ya estuvo ahí.

Él es de mis mejores amigos. Viví con él cinco años en Santiago y hablamos de tropecientas cosas, entre ellas de Got Talent, y en los dos casos, fue igual: a él también le dijo que no Risto.

«Ver la cara de quien acude por primera vez a observar magia de cerca es algo brutal» Antón Noriega — Mago

¿Qué se verá el día 25?

Haré magia de cerca, magia muy personalizada. Estaré cinco minutitos en cada mesa y si recorro todas las mesas, regresaré a la primera para retomar. Si nunca viste magia, ese tipo de actuaciones o visitar nuestro museo, la cara que se te queda al ver este tipo de magia de cerca es algo brutal... Y quien quiera verme en el museo y vivir lo que se vio en Got Talent, que sepa que acabo mis actuaciones en todas las visitas con el número de mentalismo que hice en el programa.

El verbo y el gesto pesa mucho en la magia, ¿se formó en ello?

Hice improvisación teatral durante un año y eso me ayudó muchísimo, me dio clases Pablo Navas, que es buenísimo, pero lo que más ayuda es hacer mucha magia durante mucho tiempo a gente muy diferente. En 2025, estuve en verano y Navidad haciendo magia en la temporada de ferrys del Mediterráneo y me curtí muchísimo, aprendí a adaptarme a muchos ambientes y diferentes circunstancias. Y luego aprendes también mucho de las charlas de otros magos, como cuando vino Mario López, que es uno de mis referentes y cuyo fuerte es la relación personal que establece con el público, simplemente hablando. La magia es un aprendizaje constante, es un no parar.